國宅遭爆舊管線上漆偽裝新管　黃國昌批：把納稅人當盤子嗎？

▲黃國昌接獲爆料國宅管線舊偽裝成新。（圖／翻攝自黃國昌臉書，下同）

記者張乃文／綜合報導

時代力量立委黃國昌26日在臉書上爆料，他接獲檢舉，關於台北市政府針對國宅的採購維修標案，定期編列數百萬的預算執行，但依約應該更換疏通的管線沒疏通之外，更直接上漆偽裝成橘色新管。

黃國昌接獲檢舉，依約更換疏通的管線，結果沒疏通也沒更換，直接上漆偽裝成已經換成橘色新管。他痛批，「把納稅人當盤子嗎」這是台北市政府針對國宅的採購維修標案，定期編列數百萬的預算執行，但執行上卻是「弊端重重」。

黃國昌表示，由於太扯，他原本也不太相信有廠商敢搞得這麼離譜，所以日前深夜進行實地查訪，「沒想到竟然是真的」。他附上照片指出，原來應該換成「橘色新管」，根本沒有換。現場還真的是舊的管子塗上橘色的漆。表面漆掉了就現出原型。

黃國昌也向台北市都發局調取標案完整的履約與驗收報告，「結果，都發局竟然拒絕提供」，只回公文說這個標案，分批驗收，有的驗收完畢，有的還沒有。他也以電話聯繫都發局，表示如無法提供驗收紀錄請以公文回覆寫明「無法提供」。然而，都發局的回文還是不願寫明「無法提供」。

黃國昌指出，這個把納稅人當盤子的廠商，近五年共取得都發局11件類似標案，遍及整個台北市。同時，他也前往延壽國宅及南港國宅進行現場會勘，兩處「確認造假」他請台北市政府好好追究行政責任與廠商責任，「可能涉及的刑事責任，我會要求檢調追究」。

▲黃國昌前往兩處國宅會勘。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

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