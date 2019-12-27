乖巧女兒路過遭跳樓者砸死！　父看遺體悲慟「站不起」：2孩子都走了

▲重慶一名男子跳樓，砸中2名路過學生。（圖／翻攝自新京報）

記者劉亭／綜合報導

重慶一名31歲男子於平安夜（24日）當晚從公寓跳樓，但卻砸中2名路過的學生，造成3人死亡。其中一名17歲張姓女學生個性乖巧，成績也很好，不需要父母操心，父親得知噩耗痛心不已，由旁人揹著才有辦法看遺體。

跟據《觀察者網》報導，被砸中的兩名行人分別是三江中學15歲的學生霍某，和綦江中學17歲的學生張某，她們都是到重慶市區參加藝考的考生，在準備回家的路上，不幸被31歲的李某砸中，經搶救後仍不幸身亡。

張同學的表姨接受採訪時表示，張女學的是播音主持專業，原本準備參加藝考，2020年畢業後去俄羅斯讀大學，「她本來25號就要回家的，我們還說好，要去釣魚，因為她說想吃魚」。

表姨也透露了姐姐、姐夫背後的悲傷故事，「第一個孩子10多歲就走了，那個孩子走了之後，兩個月內就懷上了，她（我姐姐）30多歲又生了第二個孩子，可是沒想到，現在都50多歲了，第二個孩子又走了，去看遺體的時候，孩子的爸爸都是被背著去看的。」令人相當心碎。

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