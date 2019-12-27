抱「羞恥箱」被一排客人圍觀！她臉紅吶喊：公開處刑啊　交換禮物被惡整

▲交換禮物被好友惡整，她抱「羞恥箱」被客人圍觀。（圖／網友斐斐授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

好友之間互相打鬧惡整，有些招式真的讓人難以招架。女網友斐斐日前就在臉書表示，有一名好友寄交換禮物給她，禮物必須到附近的超商取件，但朋友卻在箱子的外層寫上「應林小姐要求表示，這不是情趣成人用品」等字，導致現場所有排隊客人、店員都在看她，讓她直呼根本是「公開處刑」。

女網友斐斐在個人臉書分享與朋友的故事，原來她日前與好友一起玩交換禮物，好友用超商取件的方式把禮物寄給她，但當她到附近經常買東西的超商領貨時，「甚至還沒有說出手機末三碼，店員就大喊『林XX的，在樓梯間』，下一秒3名店員就互相幫忙，將箱子傳到櫃台。」

原PO表示，自己看見禮物的瞬間「想直接丟掉了」，因為禮物箱子的外層上寫著「應林小姐要求，這不是情趣成人用品」、「裡面並不是成人情趣玩具，注意」等字，此時旁邊還有一堆人排隊看著，當她想要立刻把箱子抱走時，店員還抓住她「提醒要簽名」、「真的是被迫站在櫃台公開處刑，以後沒有臉去光顧啦。」

▲原PO在留言處分享好友送的聖誕禮物。（圖／網友斐斐授權使用）

照片分享後立刻引起廣大網友熱議，有人說「明年我也要這樣玩」、「公開處刑笑死」、「最氣的是，裡面還真的不是玩具」、「這一定是超級好朋友」、「原PO真的懂玩唉」、「好羨慕有這種朋友喔，生活充滿樂趣與驚喜」、「我一定戴安全帽、口罩領，太羞恥啦」、「笑死，妳朋友有夠壞」、「當場開箱自清啦，加油。」

斐斐表示，其實這一名朋友與她的感情非常好，禮物也是她喜歡的捕夢網、睫毛夾等小物品，因為覺得是一次非常有趣的體驗，才會想PO上網路與大家分享。