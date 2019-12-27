　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

抱「羞恥箱」被一排客人圍觀！她臉紅吶喊：公開處刑啊　交換禮物被惡整

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼聖誕交換禮物「成人玩具」大整蠱 苦主：7-11 的店員全都認得我。（圖／網友斐斐授權使用）

▲交換禮物被好友惡整，她抱「羞恥箱」被客人圍觀。（圖／網友斐斐授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

好友之間互相打鬧惡整，有些招式真的讓人難以招架。女網友斐斐日前就在臉書表示，有一名好友寄交換禮物給她，禮物必須到附近的超商取件，但朋友卻在箱子的外層寫上「應林小姐要求表示，這不是情趣成人用品」等字，導致現場所有排隊客人、店員都在看她，讓她直呼根本是「公開處刑」。

女網友斐斐在個人臉書分享與朋友的故事，原來她日前與好友一起玩交換禮物，好友用超商取件的方式把禮物寄給她，但當她到附近經常買東西的超商領貨時，「甚至還沒有說出手機末三碼，店員就大喊『林XX的，在樓梯間』，下一秒3名店員就互相幫忙，將箱子傳到櫃台。」

原PO表示，自己看見禮物的瞬間「想直接丟掉了」，因為禮物箱子的外層上寫著「應林小姐要求，這不是情趣成人用品」、「裡面並不是成人情趣玩具，注意」等字，此時旁邊還有一堆人排隊看著，當她想要立刻把箱子抱走時，店員還抓住她「提醒要簽名」、「真的是被迫站在櫃台公開處刑，以後沒有臉去光顧啦。」

▲▼聖誕交換禮物「成人玩具」大整蠱 苦主：7-11 的店員全都認得我。（圖／網友斐斐授權使用）

▲原PO在留言處分享好友送的聖誕禮物。（圖／網友斐斐授權使用）

照片分享後立刻引起廣大網友熱議，有人說「明年我也要這樣玩」、「公開處刑笑死」、「最氣的是，裡面還真的不是玩具」、「這一定是超級好朋友」、「原PO真的懂玩唉」、「好羨慕有這種朋友喔，生活充滿樂趣與驚喜」、「我一定戴安全帽、口罩領，太羞恥啦」、「笑死，妳朋友有夠壞」、「當場開箱自清啦，加油。」

斐斐表示，其實這一名朋友與她的感情非常好，禮物也是她喜歡的捕夢網、睫毛夾等小物品，因為覺得是一次非常有趣的體驗，才會想PO上網路與大家分享。

ET快訊
謝長廷悄返台…火鍋店巧遇韓國瑜　「説草率真的草率到」
即／闖入樹林區火車平交道　男子慘遭「高速列車」撞飛慘死
「2生肖」明年記得安太歲！命理師曝「1個舉動」衰一整年
「月薪4萬」3年無痛存人生第一桶金！電競女神公開密技
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

抱「羞恥箱」被一排客人圍觀！她臉紅吶喊：公開處刑啊　交換禮物被惡整

灑鹽哥自創「24K黃金牛排」霸氣外露...要價台幣3萬元！

新娘身穿蕾絲透視款白紗　驚見「下面一大包」像阿嬤內褲？

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

公園盪鞦韆！麋鹿柴脖掛超厚圍巾　厭世臉直瞪...網笑噴：請問哪裡買？

甜點控必吃「草莓便當」價格親民 蛋糕頂層鋪好鋪滿...幸福感炸裂！

抱「羞恥箱」被一排客人圍觀！她臉紅吶喊：公開處刑啊　交換禮物被惡整

灑鹽哥自創「24K黃金牛排」霸氣外露...要價台幣3萬元！

新娘身穿蕾絲透視款白紗　驚見「下面一大包」像阿嬤內褲？

抱「羞恥箱」被一排客人圍觀！她臉紅吶喊：公開處刑啊　交換禮物被惡整

喬治看好洛城雙雄在西冠對決　湖人想升級最大交易籌碼是庫茲馬？

「恐怕有人被活埋」！瑞士、奧地利單日4起雪崩　已知2人受傷送醫

【瑪法達談星】12.25～12.31　土象星座　處女愛情止不住奔騰

【瑪法達談星】12.25～12.31　風象星座　雙子摸彩、交換禮物手氣佳

【瑪法達談星】12.25～12.31　水象星座　天蠍出現意想不到「神展開」

【瑪法達談星】12.25～12.31　火象星座　射手出現近年未見「特殊機緣」

【瑪法達談星】12.25～12.31　天賜厚禮　最旺星座Top 4曝光

生肖屬鼠限定優惠　美麗信酒店雨林餐廳吃到飽只要666元

高雄首間小7無人店「X-STORE」開幕　5大特點立馬逛起來

79歲瑞芳嬤散步遭撞倒摔邊坡...狠心移工抱起「丟下橋」肇逃

新奇熱門新聞

新娘穿透視白紗 網：阿嬤內褲？

灑鹽哥創24K黃金牛排 要價3萬元

葉問死前拍下詠春拳　罕見影片曝光

爆乳妹遭騷擾！　癡漢掐奶更埋頭

超難大家來找碴「尋找皮卡丘」！

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

30歲肥宅減肥為穿女裝變V臉美女

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

應徵前要知道的「網路十大用語」

見女友生下黑人寶寶　哥哥爆料了

阿根廷四腳怪物夜襲　南非也曾出現

男擠扁桃腺結石　下秒噁噴爆漿粒

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

更多熱門

相關新聞

學校聖誕變裝　她給女兒扮耶穌

學校聖誕變裝　她給女兒扮耶穌

今年萬聖節，DAHLIA讀的幼稚園，沒有特別舉辦討糖或變裝活動，也恰巧我們跑到東京迪士尼、天母搞什麼鬼去cosplay，所以萬聖節那幾天，就沒有讓DAHLIA特地打扮去學校了，這次聖誕節前夕，老師突然通知要配合「再生紙」課程當主題，請家長用回收紙等環保素材，幫孩子打造聖誕創意裝扮。

超浪漫雪天使角落　慘遭喵狂炸一坨

超浪漫雪天使角落　慘遭喵狂炸一坨

處女黑貂帶禮物爬4層　網友笑翻

處女黑貂帶禮物爬4層　網友笑翻

趙少康：聖誕節沒放假都是「他」害的！

趙少康：聖誕節沒放假都是「他」害的！

交換全新禮物！兒子收「用過的+牽絲」臉秒垮

交換全新禮物！兒子收「用過的+牽絲」臉秒垮

關鍵字：

聖誕節交換禮物羞恥箱成人玩具

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

命理師曝：2020年「2生肖」記得安太歲

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

快訊／火車經過平交道...男衝上前「趴軌道」被輾過慘死　

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面