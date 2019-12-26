　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

老師說聖誕要變裝　她給自然捲女兒扮耶穌

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

12月25日是聖誕節，您知道聖誕節的原始由來嗎？這可不單純是商人的計謀喔！對基督教的信徒來說，聖誕節比過年還重要，因為這天是耶穌誕生在猶太伯利恆的日子。在基督教為主要信仰的國家裡，聖誕節伴隨著宗教、文化與商業消費等行為，打造出一種溫暖、祝福、夢想成真的氛圍，這股風氣也透過嚮往西方國家的人們，把這個傳統節慶感染到全世界。

今年萬聖節，DAHLIA讀的幼稚園，沒有特別舉辦討糖或變裝活動，也恰巧我們跑到東京迪士尼、天母搞什麼鬼去cosplay，所以萬聖節那幾天，就沒有讓DAHLIA特地打扮去學校了，這次聖誕節前夕，老師突然通知要配合「再生紙」課程當主題，請家長用回收紙等環保素材，幫孩子打造聖誕創意裝扮。

一接到這個任務，DAHLIA馬上說：「媽媽，我要扮什麼公主？」這次時間很趕，又得用再生紙，真的有點擔心做不出來，見我沒回應，她又提醒：「不然做個聖誕帽好了。」欸？滿街都是聖誕帽，一點都沒有老師要求的「創意」，我靈機一動，問DAHLIA：「妳知道為什麼會有聖誕節嗎？」女兒回答：「是聖誕老公公送禮物的節日！」我趕緊告訴她正確答案，「聖誕節是耶穌的生日！對西方人來說，聖誕節就是慶祝聖人誕生的日子喔。」

「妳就扮耶穌吧！」

我跟女兒說出這個點子時，母女倆頓時笑瘋，但仔細想想，耶穌一身長袍，頭戴荊棘之冠，搭上DAHLIA天生的自然捲，「真的沒有更貼切的角色了！」我開始翻開家中所有的鞋盒，把裡面材質較軟的吸濕防潮紙，直接裹在孩子身上，再用白膠固定，為了防止天氣太冷，裡面還加了一層「收包裹」累積起來的防撞泡泡袋。

荊棘之冠呢？醫院的藥包不是一面塑膠、一面紙質嗎？我把塑膠那面撕掉，用剪刀把紙剪出一條一條，以旋轉的方式，將紙轉啊轉、捏啊捏，塑成一個環，再把細紙條兩邊剪成尖型，呈V字黏在環上，最後拿顏料上色，晾乾後，完成。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

因為這紙製的服裝很脆弱，所以我們得等聖誕節才拿出來穿，穿好以後，用眉筆替DAHLIA畫上落腮鬍，就成了聖誕節的主角「耶穌」啦～DAHLIA急急忙忙叫我幫她拍照留念，我們兩個笑得東倒西歪，DAHLIA也對自己的新造型感到滿意，說這樣「好帥喔！」還比了一個80年代的V型手捧下巴手勢。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

為了避免無心觸犯教義，我先將照片傳給信仰基督教的朋友，問她們會不會介意？還好她們說DAHLIA沒有做出不敬舉動，實在無傷大雅，而我也告訴孩子，我們做這樣的造型，並不是想要拿到比賽第一名，而是純粹好玩、博君一笑，這也是聖誕節傳遞喜樂的一種方式喔！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
謝長廷悄返台…火鍋店巧遇韓國瑜　「説草率真的草率到」
即／闖入樹林區火車平交道　男子慘遭「高速列車」撞飛慘死
「2生肖」明年記得安太歲！命理師曝「1個舉動」衰一整年
「月薪4萬」3年無痛存人生第一桶金！電競女神公開密技
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

看電影學教養！《冰雪奇緣》給親子的8大正面啟示

別把雞腿留給孩子教他們感恩　有來有往，才叫分享！

出國不帶推車行李自己扛　訓練最佳小旅伴靠3招！

天啊～手機裡孩子照片不見了　快用這招即刻救援！

不是只有你的孩子才是孩子！　過度干預讓校園變了調…

腸病毒腸胃炎都會傳染！媽炫病孩拿第一　被罵改口更慘

老師說聖誕要變裝　她給自然捲女兒扮耶穌

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

Jasper最新朋友誕生　「餃伯組合」高原互喊名字超級萌

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

老師說聖誕要變裝　她給自然捲女兒扮耶穌

她喝醉高雄北上！猥褻男「忍到新竹」客運扒衣…男友一旁睡死

天文奇幻秀登場　台南市國中小聯合觀測日偏食

謝長廷悄返台…火鍋店巧遇韓國瑜　「説草率真的草率到」

領養孤兒變夫婦惡夢！　「地獄養子」攻擊母害流產...揭恐怖真相

黃偉哲視察「岸內糖廠影視基地」　盼為台南影視產業發展開啟新契機

快訊／樹林火車高速經過平交道　男子衝上前「趴軌道」被輾過慘死

金正恩還沒送「耶誕大禮」　北韓可能延到1月再發禮物

手搖500億商機！大學生最愛飲料店第一「年終估2個月」...網看傻

台指期跌10點　分析師：指數在相對高點、拉回修正可能性高

天冷狂嗑薑母鴨、麻油雞！慢性腎臟病也成不定時炸彈

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

親子熱門新聞

學校聖誕變裝　她給女兒扮耶穌

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

奶奶牽孫撐傘！網：很明顯不是親生

小燈泡不在了　一輩子都感覺家中少了一個人

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

腳腫得像麵龜！5招消除孕期水腫

口腔破超過30個洞　對抗腸病毒經驗談

保母三節、年終怎麼給？6點教學

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

八仙塵爆倖存者：痛苦是爸媽哭了

女兒羞恥喊毛毛飛走！嫩媽公廁崩潰

＂坐月子＂不能哭小心傷眼又傷身

更多熱門

相關新聞

超浪漫雪天使角落　慘遭喵狂炸一坨

超浪漫雪天使角落　慘遭喵狂炸一坨

貓咪的天性是只會在有泥土或是沙子的地方排泄，這也是許多都市人選擇養貓而不養狗的原因之一，不過這裡有一隻不解風情的貓咪，錯把媽媽準備給寶貝的「裝置藝術」當作廁所，鬧了笑話。

處女黑貂帶禮物爬4層　網友笑翻

處女黑貂帶禮物爬4層　網友笑翻

垃圾變黃金？我們身旁的「生命資糧」

垃圾變黃金？我們身旁的「生命資糧」

趙少康：聖誕節沒放假都是「他」害的！

趙少康：聖誕節沒放假都是「他」害的！

交換全新禮物！兒子收「用過的+牽絲」臉秒垮

交換全新禮物！兒子收「用過的+牽絲」臉秒垮

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒教養教育親子活動身教聖誕節學校功課

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

快訊／陳綺貞道歉斬戀情「與林先生已無往來」

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

9歲怒罵媽媽惡毒話！母絕望隔天自殺「死時緊握一家合照」

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面