老師說聖誕要變裝　她給自然捲女兒扮耶穌

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

12月25日是聖誕節，您知道聖誕節的原始由來嗎？這可不單純是商人的計謀喔！對基督教的信徒來說，聖誕節比過年還重要，因為這天是耶穌誕生在猶太伯利恆的日子。在基督教為主要信仰的國家裡，聖誕節伴隨著宗教、文化與商業消費等行為，打造出一種溫暖、祝福、夢想成真的氛圍，這股風氣也透過嚮往西方國家的人們，把這個傳統節慶感染到全世界。

今年萬聖節，DAHLIA讀的幼稚園，沒有特別舉辦討糖或變裝活動，也恰巧我們跑到東京迪士尼、天母搞什麼鬼去cosplay，所以萬聖節那幾天，就沒有讓DAHLIA特地打扮去學校了，這次聖誕節前夕，老師突然通知要配合「再生紙」課程當主題，請家長用回收紙等環保素材，幫孩子打造聖誕創意裝扮。

一接到這個任務，DAHLIA馬上說：「媽媽，我要扮什麼公主？」這次時間很趕，又得用再生紙，真的有點擔心做不出來，見我沒回應，她又提醒：「不然做個聖誕帽好了。」欸？滿街都是聖誕帽，一點都沒有老師要求的「創意」，我靈機一動，問DAHLIA：「妳知道為什麼會有聖誕節嗎？」女兒回答：「是聖誕老公公送禮物的節日！」我趕緊告訴她正確答案，「聖誕節是耶穌的生日！對西方人來說，聖誕節就是慶祝聖人誕生的日子喔。」

「妳就扮耶穌吧！」

我跟女兒說出這個點子時，母女倆頓時笑瘋，但仔細想想，耶穌一身長袍，頭戴荊棘之冠，搭上DAHLIA天生的自然捲，「真的沒有更貼切的角色了！」我開始翻開家中所有的鞋盒，把裡面材質較軟的吸濕防潮紙，直接裹在孩子身上，再用白膠固定，為了防止天氣太冷，裡面還加了一層「收包裹」累積起來的防撞泡泡袋。

荊棘之冠呢？醫院的藥包不是一面塑膠、一面紙質嗎？我把塑膠那面撕掉，用剪刀把紙剪出一條一條，以旋轉的方式，將紙轉啊轉、捏啊捏，塑成一個環，再把細紙條兩邊剪成尖型，呈V字黏在環上，最後拿顏料上色，晾乾後，完成。

因為這紙製的服裝很脆弱，所以我們得等聖誕節才拿出來穿，穿好以後，用眉筆替DAHLIA畫上落腮鬍，就成了聖誕節的主角「耶穌」啦～DAHLIA急急忙忙叫我幫她拍照留念，我們兩個笑得東倒西歪，DAHLIA也對自己的新造型感到滿意，說這樣「好帥喔！」還比了一個80年代的V型手捧下巴手勢。

為了避免無心觸犯教義，我先將照片傳給信仰基督教的朋友，問她們會不會介意？還好她們說DAHLIA沒有做出不敬舉動，實在無傷大雅，而我也告訴孩子，我們做這樣的造型，並不是想要拿到比賽第一名，而是純粹好玩、博君一笑，這也是聖誕節傳遞喜樂的一種方式喔！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。