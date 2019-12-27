「愛國家＆愛國旗」傳愛路跑！鵝鑾鼻燈塔到台北富貴角　7天接力奔600km

▲超馬上校鄒雙喜與全國青溪總會發起「愛國家&愛國旗」傳愛路跑活動，全程約600公里，鵝鑾鼻燈塔到台北富貴角燈塔 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

超馬上校鄒雙喜與全國青溪總會發起「愛國家 愛國旗」傳愛路跑活動，全程約600公里，26日從屏東鵝鑾鼻燈塔出發，將跑到台北富貴角燈塔，以7天以接力方式完成，希望發揚愛國精神，激昂愛國情操，砥礪軍民向心，鼓舞全民士氣，提倡運動風氣，強化國民體力，協力全民國防。

▲▼超馬傳愛。

昨天第一天，由國民黨黃國屏主委閻建軍、恆春鎮長盧玉棟、墾丁里長張昌益、鵝鑾里長謝春敏、恆春工商校友會理事長林文德等人鳴槍起跑，沿途行經枋寮婦女會與地方民代，設置補給站，加油打氣，第一天終點站潮州鎮公所，周品全鎮長與公所團隊，特別迎接致意！

▲第一天抵潮州鎮公所。

鄒雙喜上校感謝這 活動，各級政府、民代的協助，也感謝屏東縣林姓宗親會副理事長林育先協助聯繫相關事項，讓活動順利，希望喚起國人的愛國情操，也期盼大家在路上看到可以參與路跑或加油打氣。

屏東縣林姓宗親會副理事長林育先表示，由於這幾年來選舉的紛擾，統獨之爭，國人愛國精神越來越薄弱，有人將青天白日滿地紅國旗，視為某些政黨的工具或是台獨底下的遮羞布，這些都是錯誤的觀念，「我們國家就是中華民國」，國旗就是青天白日滿地紅國旗，不屬於特定政黨，而是屬於全體國人的重要資產，更需要我們大家的守護，這次鄒雙喜與全國青溪總會舉辦的愛國運動，值得大家致敬及效法，一起愛中華民國。

►周末超殺快閃電