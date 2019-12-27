　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「愛國家＆愛國旗」傳愛路跑！鵝鑾鼻燈塔到台北富貴角　7天接力奔600km

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼超馬上校鄒雙喜與全國青溪總會發起「愛國家 愛國旗」傳愛路跑活動，全程約600公里，鵝鑾鼻燈塔到台北富貴角燈塔 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲超馬上校鄒雙喜與全國青溪總會發起「愛國家&愛國旗」傳愛路跑活動，全程約600公里，鵝鑾鼻燈塔到台北富貴角燈塔 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

超馬上校鄒雙喜與全國青溪總會發起「愛國家 愛國旗」傳愛路跑活動，全程約600公里，26日從屏東鵝鑾鼻燈塔出發，將跑到台北富貴角燈塔，以7天以接力方式完成，希望發揚愛國精神，激昂愛國情操，砥礪軍民向心，鼓舞全民士氣，提倡運動風氣，強化國民體力，協力全民國防。

▲▼超馬上校鄒雙喜與全國青溪總會發起「愛國家 愛國旗」傳愛路跑活動，全程約600公里，鵝鑾鼻燈塔到台北富貴角燈塔 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼超馬傳愛。

▲▼超馬上校鄒雙喜與全國青溪總會發起「愛國家 愛國旗」傳愛路跑活動，全程約600公里，鵝鑾鼻燈塔到台北富貴角燈塔 。（圖／記者陳崑福翻攝）

昨天第一天，由國民黨黃國屏主委閻建軍、恆春鎮長盧玉棟、墾丁里長張昌益、鵝鑾里長謝春敏、恆春工商校友會理事長林文德等人鳴槍起跑，沿途行經枋寮婦女會與地方民代，設置補給站，加油打氣，第一天終點站潮州鎮公所，周品全鎮長與公所團隊，特別迎接致意！

▲▼超馬上校鄒雙喜與全國青溪總會發起「愛國家 愛國旗」傳愛路跑活動，全程約600公里，鵝鑾鼻燈塔到台北富貴角燈塔 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲第一天抵潮州鎮公所。

鄒雙喜上校感謝這 活動，各級政府、民代的協助，也感謝屏東縣林姓宗親會副理事長林育先協助聯繫相關事項，讓活動順利，希望喚起國人的愛國情操，也期盼大家在路上看到可以參與路跑或加油打氣。

屏東縣林姓宗親會副理事長林育先表示，由於這幾年來選舉的紛擾，統獨之爭，國人愛國精神越來越薄弱，有人將青天白日滿地紅國旗，視為某些政黨的工具或是台獨底下的遮羞布，這些都是錯誤的觀念，「我們國家就是中華民國」，國旗就是青天白日滿地紅國旗，不屬於特定政黨，而是屬於全體國人的重要資產，更需要我們大家的守護，這次鄒雙喜與全國青溪總會舉辦的愛國運動，值得大家致敬及效法，一起愛中華民國。

►周末超殺快閃電

ET快訊
正宮每天痛哭：為何破壞我家庭！告定陳綺貞通姦…律師曝「她最後
新郎遭「調酒攻擊」猛灌…3小時尿不出　洞房夜膀胱險爆進急診
呱吉「受不了國民黨造謠」：哪天把你們網軍老家抄出來
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「愛國家＆愛國旗」傳愛路跑！鵝鑾鼻燈塔到台北富貴角　7天接力奔600km

毒品防治條例條法修5克才判刑　台南藍軍抨擊這樣的民進黨立委還支持的下去嗎？

雲林民進黨部轟謝淑亞散佈假消息　謝辦回應：毒品零容忍1克不能有

天文奇幻秀登場　台南市國中小聯合觀測日偏食

黃偉哲視察「岸內糖廠影視基地」　盼為台南影視產業發展開啟新契機

台東好物協會與香港知名公司媒合　協助台東拓展商機

台東縣警局表揚破獲重大刑案有功人員　饒慶鈴頒加菜金

桃園市議長向監院巡委討錢　要求提高統籌分配款比例

旅遊不走馬看花！台東農業深度旅遊書　住宿秘境伴手禮全收錄

台塑企業暨勤勞基金會捐款535萬元　「勤勞會館」揭牌儀式 

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

日圓改寫1年來新低　換新台幣5萬賺到2張迪士尼門票

公園盪鞦韆！麋鹿柴脖掛超厚圍巾　厭世臉直瞪...網笑噴：請問哪裡買？

甜點控必吃「草莓便當」價格親民 蛋糕頂層鋪好鋪滿...幸福感炸裂！

「愛國家＆愛國旗」傳愛路跑！鵝鑾鼻燈塔到台北富貴角　7天接力奔600km

毒品防治條例條法修5克才判刑　台南藍軍抨擊這樣的民進黨立委還支持的下去嗎？

雲林民進黨部轟謝淑亞散佈假消息　謝辦回應：毒品零容忍1克不能有

天文奇幻秀登場　台南市國中小聯合觀測日偏食

黃偉哲視察「岸內糖廠影視基地」　盼為台南影視產業發展開啟新契機

台東好物協會與香港知名公司媒合　協助台東拓展商機

台東縣警局表揚破獲重大刑案有功人員　饒慶鈴頒加菜金

桃園市議長向監院巡委討錢　要求提高統籌分配款比例

旅遊不走馬看花！台東農業深度旅遊書　住宿秘境伴手禮全收錄

台塑企業暨勤勞基金會捐款535萬元　「勤勞會館」揭牌儀式 

快訊／貢寮台二線鹽酸槽車「火燒輪胎」！　警消到場急援

蔡孟翰／國家人權委員會誕生了

影／韓國瑜撩妹必勝技「寫情書勤勞一點」　女兒失戀「一句話」開釋

正宮每天痛哭：為何破壞我家庭！　告定陳綺貞通姦…律師曝「她最後下場」

韓國瑜專訪／用60秒向選民拉票：我無法容忍周邊國家看不起台灣

「愛國家＆愛國旗」傳愛路跑！鵝鑾鼻燈塔到台北富貴角　7天接力奔600km

共軍自製航母「山東艦」穿台灣海峽　美國務院聲明：不要從事威脅行徑！

李佳芬親談「新莊王小姐600萬」　哽咽落淚：怎麼選到最後關心我們夫妻的感情

手心向下更有福！房仲老鳥在地深耕20年　樂當志工回饋社會

SpeXial前成員「戶頭領不出錢」：想過當Uber司機　停工0收入躲浴室大哭

「她是我女友」老司機載火辣越女賣淫　警所長一句話戳破謊言

地方熱門新聞

吸毒無罪說　謝辦回應：毒品零容忍1克不能有

台南市國中小聯合觀測日偏食

黃偉哲視察「岸內糖廠影視基地」

雲林工人挖水溝「挖到寶」！撈出20尾黃鱔魚

毒品防治條例條法修5克才判刑台南藍軍抨擊

好像鬼打牆！花蓮男山區迷路報警求救　

道路突增黃綠標線　汽車臨停小心吃罰單

挺韓爆每人500！藍營遭約談結果出爐

新竹湖畔料亭28日全新開幕

紙風車劇團到苗栗　山海線立委敬邀

黃國昌搶攻澎湖政黨票　打「鄉親牌」跨海拜票！

快訊／台東大武工地怪手翻覆　司機遭壓死

旅遊不走馬看花　台東農業深度旅遊書將出版

台東好物協會與香港知名公司媒合

更多熱門

相關新聞

朱立倫南下屏南　籲集中選票支持周佳琪

朱立倫南下屏南　籲集中選票支持周佳琪

韓國瑜全國競選總部主委朱立倫23日上午由全國競選總部副總幹事、周佳琪立委競選總部主委蘇清泉陪同前往屏東為屏南立委候選人周佳琪、屏北立委候選人葉壽山與韓國瑜相關後援會加油打氣，並授予戰旗，期望1月11日國民黨大勝利！

蘇清泉勇闖台南關廟　力挺洪秀柱

蘇清泉勇闖台南關廟　力挺洪秀柱

國民黨青年團開講　 0-6歲娃國家養

國民黨青年團開講　 0-6歲娃國家養

蘇清泉未列不分區立委　投入選戰

蘇清泉未列不分區立委　投入選戰

萬丹韓家軍23日發起　入黨挺韓行動　

萬丹韓家軍23日發起　入黨挺韓行動　

關鍵字：

超馬上校鄒雙喜全國青溪總會愛國家愛國旗林育先

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

平安夜幽會引殺機　小王棄屍後10小時自首

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

男大生遭女友爸虐殺後焚屍「遺體成灰」！

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

不忍同學父失智女兒腦麻　神祕大戶教他存股翻身

家裡蹲25年拒出房門！沒洗澡照曝：每天等餵食

空姐曝機上超噁內幕　搭機必把毛毯鋪座墊上

爛醉女控遭性侵　男到案超展開

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面