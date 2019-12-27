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馮光遠爆「淡水蔡依林」秘辛！民進黨收「土財主」1600萬打掉2對手

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▲▼馮光遠酸高雄市觀光局長潘恆旭「人品有問題」，挨告求償200萬，並在4大報刊登道歉啟事。（圖／記者楊佩琪翻攝） 

▲馮光遠酸高雄市觀光局長潘恆旭「人品有問題」再次勝訴。（圖／記者楊佩琪翻攝）

記者鄒鎮宇／台北報導

資深媒體人馮光遠與前高雄市觀光局長潘恒旭的官司結束後，在臉書上表示「今天又省了兩百萬了啦」，並揭露民進黨立委候選人呂孫綾的「土二代」背景，直言「立法院，難道是某個社會新鮮人的政治養成所嗎？」

馮光遠1月透過臉書評論前高雄市觀光局長潘恒旭「人品太差」、「招搖撞騙」等詞彙，挨告被求償200萬元。高等法院今維持一審判決，判潘恒旭敗訴，讓馮光遠再次PO文說「今天又省了兩百萬了啦，中午跟女兒說，晚上把拔帶妳去吃頓好的，因為高院又判我贏了，贏了那個人品甚差的潘恆旭」。

「好，開始講故事」馮光遠表示，談到潘恒旭就讓他想到「淡水蔡依林」呂孫綾。他說，呂孫綾的爸爸是「土財主」呂子昌，因為2015年時選議員失利，需要一個人幫他保住事業，才會推出剛畢業、初入社會的女兒參選立委，「人生第一個工作就是立法委員，他想想，就笑了」。

▲▼馮光遠爆「淡水蔡依林」秘辛！民進黨收「土財主」1600萬打掉2對手。（圖／翻攝呂孫綾臉書）

▲馮光遠爆出「淡水蔡依林」出來選立委的緣由。（圖／翻攝呂孫綾臉書）

馮光遠透露，為了讓女兒在民進黨內部初選勝出，呂子昌以1人800萬元的價格將內部民調第一的賴秋媚、第二名的游盈隆排除，最後順利把女兒推選為立委候選人，「當然，雖然聽過上面這些故事，但是真相還是當事人才心知肚明」。

馮光遠指出，呂孫綾如果是一般的鄰家女孩，的確不需要去談論，但今天她要角逐立委的職位，就必須好好檢視，因為立委任期4年，必須花費4000萬元的人民納稅錢，「4年下來，台灣的民主從此人的工作成果得到了什麼呢？立法院，難道是某個社會新鮮人的政治養成所嗎？」

呂孫綾2014年參選新北市第一選舉區（淡水、八里、石門、三芝、林口、泰山），因當時國民黨失勢、全台大敗，呂孫綾高票輾壓吳育昇，成為第9屆最年輕立委。

▲▼馮光遠爆「淡水蔡依林」秘辛！民進黨收「土財主」1600萬打掉2對手。（圖／翻攝呂子昌臉書）

▲馮光遠指出，呂孫綾的爸爸呂子昌以每人600萬的價格除掉2名對手。（圖／翻攝呂子昌臉書）

據悉，呂孫綾曾上「館長」陳之漢的直播節目，但整場談話不斷放空、全程傻笑，面對政治、立場的問題也回答不上；期間，當館長認真提問時，她竟對著鏡頭擺動頭部說「你看我側面有點像蔡依林，呵呵亂說」，隨即自己笑得非常開心，讓現場氣氛一度尷尬，館長也拉回問題，繼續訪問。

事後，呂孫綾也坦言上直播太緊張，將準備好的東西全都忘記，但網友則認為「都當了4年立委了，進步真的太少了」、「笑死，大家的稅金又丟到水溝囉」、「這位政二代真的不OK，不論是口條還是論述內容都完全不行，乖乖下去吧」、「立委也是需要自己的武器， 傻笑真的不是正常的回應」。

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