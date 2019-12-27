成立政治獻金專戶！前議員王長明角逐連江立委「為弱勢發聲」

▲王長明在提出的政見中強調，疼惜自己就要重視弱勢。（圖／翻攝王長明臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

2020大選倒數16天，連江縣前議員王長明這次也決定角逐立委一位，並且成立政治獻金專戶，開始對外募款，表達參選決心。除了改善馬祖外來的醫療資源外，他也秉持著「重視弱勢」的理念，希望能為一些有經濟困難的人盡一份心力。

據悉，王長明在今年1月宣布退出民進黨，此次以「無黨籍」參選連江立委選舉。他在馬祖資訊網論壇上表示，自從戰地政務時期投身民主政治以來，已歷時30多年，自己在縣議員選舉失利後，原本考慮要淡出政治，但基於一些考量，「決定再做一次馬前卒」。

王長明指出，這些年來，念念不忘的民防自衛隊員榮民就養，目前僅發給慰助金，需要有人去為他們爭取完整的權利。此外，他也提到，民進黨新人李問此次角逐連江縣立委，但歷屆選舉結果顯示，新人空降的得票有限，對現任陳雪生立委無法產生壓力和監督效果。

▲王長明指出，投身民主政治以來已30多年，這次決定挑戰立委選舉，打破馬祖困境。（圖／翻攝王長明臉書）

為了打破目前馬祖的困境，王長明決定參選立委，並向監察院和馬祖郵局申請政治獻金專戶，並開始對外募款。他表示，自己目前仍在山隴獅子市場擺攤，因此經濟有限，呼籲鄉親能夠支持。

走過軍事管制前後30多年的歲月，王長明希望能夠重建馬祖純樸、公正、公平的選風，並努力讓中央對馬祖更加重視，協助解決馬祖土地問題。他強調，自己的參選也讓選民在藍、綠之外，多一個選擇。

▼王長明為了這次的選舉，成立政治獻金專戶。（圖／翻攝馬祖資訊網論壇）