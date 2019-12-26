日媒稱菲擬在南海建新軍事基地　陸學者：想挑撥中菲關係

▲菲律賓蘇比克灣海軍基地。（圖／達志影像）

記者康心禹／綜合報導

菲律賓海軍司令恩貝德拉（Robert Empedrad）24日在接受《日本經濟新聞》採訪時表示，菲律賓海軍計劃在南海建立海軍基地。報導認為，新基地將導致菲律賓與中國在南海的衝突再度升級。海南師範大學菲律賓研究中心研究員劉鋒則表示，中菲關係短期內不會受到實質影響，日媒此時爆出消息有製造噱頭，挑撥中菲關係的意味。

據《環球時報》報導，恩貝德拉在受訪時表示，「目前正和政府商討在呂宋島西部的蘇比克灣建立面向南海的海上基地，菲律賓海軍接收了一個已宣告破產的造船廠的一部分，並準備靈活運用，將其改造成海軍基地。」他提到的造船廠為蘇比克韓進造船廠（Subic Bay Hanjin Shipyard），原本是韓進重工的子公司，由於無力償還債務，於今年初破產，美國博龍資產管理有限公司（Cerberus Capital Management）和澳洲造船商奧斯塔（Austal）也在近日正式聯手競購。

報導提到，儘管恩貝德拉沒有明確說明建立海軍基地的用途，但《日本經濟新聞》認為菲律賓此舉是針對中國。曾任《東洋經濟周刊》總編輯、現為日本東海大學教授的勝又壽良認為，菲律賓海軍建立該海上基地是有意強化與美國和澳洲的關係，今後美國海軍艦艇也有可能使用該基地進行補給或艦船維修，對美國海軍來說有特別重要的意義。

海南師範大學菲律賓研究中心研究員劉鋒25日對《環球時報》表示，當前中國自建的新航母在海南島海軍基地正式入列，不排除某些國際媒體為新的「中國南海威脅論」製造噱頭，「日媒此時爆出這條消息，不乏捕風捉影的成分，但挑撥中菲關係的用意更甚。」

報導還提到，廣州暨南大學國際關係學院副院長代帆也分析菲律賓受限於軍事預算，想要在蘇比克灣建造一個像樣的海軍基地，恐怕不是短期之內可以完成的，除非得到美國等國的大力支持；此外，菲律賓的法律不允許外國在該國領土上建立軍事基地，外國軍事力量只能採取「輪換」的方式存在於菲律賓領土，更何況蘇比克灣雖然地理位置重要，但在短期之內不大可能對中菲關係構成實質性影響。