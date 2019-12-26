南亞大海嘯15年周年　泰國南部數百「無名屍」仍無法辨識

▲南亞大海嘯造成至少30萬人失蹤、死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

2004年的南亞大海嘯奪走至少30萬條人命，如今15年過去了，在泰國南部還有數百具無法辨識的罹難者遺體，苦苦等不到親人來認領，而這些遺體僅以「編號」埋葬在當地的墓園。當地警方仍希望，能夠透過遺留下來的個人物品，讓這些無名遺體，有朝一日能夠回家。

《聯合早報》指出當年的海嘯在泰國至少奪走5000條人命，後續靠著鑑定技術，在2年內辨識出其中3600人，但還有些遺體仍舊伏法辨識。泰國南部攀牙府達瓜巴區警局，將蒐集來的個人物品，全部按照編號裝好，希望能夠在未來的某一天，家屬可以在這數百具遺體之中，找到失蹤的親人。

▲許多無法辨識的遺體仍無法回家。（圖／路透）



印尼蘇門答臘島外海在當地時間2004年12月26日上午7點58分左右，發生規模9.1、深度僅30公里的地震，引發了高度為15至30公尺的海嘯，席捲印尼、斯里蘭卡、印度、泰國等9個國家的沿岸。

受創最嚴重的印尼亞齊省，有超過12萬5000人在海嘯中喪命，沿海村莊全都被夷為平地，超過2萬5600棟建築損毀，當地也在今天舉辦了15周年的悼念活動。

而泰國普吉島的安達曼海（Andaman Sea）在當時有5300多人喪生，當地官員也舉行了紀念儀式，希望有民眾能夠提高防災意識，避免災難再度重演，而12月26日也被定為全國災難預防日。

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