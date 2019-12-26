清冰箱挖出過期20年綠豆…包裝寫「1999/06/25」　網友驚：我還沒出生

▲網友在冰箱發現過期20年綠豆。（圖／翻攝自推特／paantastic）



記者張方瑀／綜合報導

過年前大家習慣好好大掃除一番，也常常在家裡的各個角落翻出失蹤已久的物品。馬來西亞一名網友就在推特放上一張照片，原來是他跟妻子在整理冰箱的時候，意外找到一包已經過期「20年」的綠豆，他直說簡直是找到「史前古物」。結果也有人在貼文底下留言表示，「我根本還沒出生呀！」

來自馬來西亞的網友paantastic日前在推特貼出一張照片，原來是他跟妻子正在整理家中的冰箱。這名網友指出，前兩天他們已經在冰箱裡找到2011年就過期的食物，結果又發現一項更驚人的「史前古物」，仔細一看，竟然是一包標註著「1999年6月25日過期」的綠豆，他直說這簡直就是個新傳奇。

Isteri aku kemas peti sejuk rumah aku. Haritu jumpa barang yang expiry date nya 2011, tapi hari ni dia jumpa lagi legend. Kacang hijau expiry date 25/6/1999. HAHAHA pic.twitter.com/1fn7V5jsO5 — paantastic (@paantastik) December 23, 2019

這張照片也引來網友回應，「應該也要來家裡冰箱考古一下了」、「還有床底下應該也會有驚喜」、「阿嬤的冰箱一定也很驚人」、「誰可以告訴我是哪家的冰箱可以用20年嗎？」。還有網友直接留言表示，「1999年，我根本就還沒出生！」、「這包綠豆過期時我才剛學會走路。」

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