總統投誰？柯媽爆柯文哲「綠底」：一定投蔡英文！綠色會贏

▲柯文哲媽媽何瑞英。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2020選戰腳步接近，台北市長柯文哲雖然沒有投入選舉，但其一舉一動仍牽動選情，迄今柯仍不願表態手中的選票要投給誰，賣足關子。但「柯媽」何瑞英26日出席活動時透露，柯文哲是「綠底」，明年1月11日的總統大選，「他絕對會投蔡英文」；柯媽還說，柯P認為這次總統大選，「綠色會贏」。

何瑞英26日下午出席新光人壽慈善基金會舉辦的口述歷史活動，和民眾黨不分區立委提名人吳欣盈、區域立委候選人蔡宜芳同台。媒體問到，郭台銘、柯文哲兩人都有意參選2024，未來會支持誰？柯媽大方表示，自己當然挺兒子，這是一定的。

至於2020大選？柯媽說，「我是支持台灣民眾黨的」，而總統部分，她語帶玄機地說，「你沒有聽我們柯P說他是綠底的嗎？」；媒體追問，蔡英文一直欺負柯？柯媽說，一直欺負他沒有關係，因為她要競選所以有這個動作，「這個不會放在心上，自然就好」、「不要記到腦袋裡面」。

何瑞英說，柯文哲曾說綠色會贏，但她不是因為綠色會贏才選蔡英文，「我本來就喜歡蔡英文，她也是古意、古意，她有不對的地方，有時候是別人幫她做的」。媒體追問，民進黨把柯P罵成這樣，還要投蔡英文嗎？柯媽說，「投她有什麼關係？她不代表民進黨全部」。