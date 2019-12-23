50年老店白湯圓驗出最毒防腐劑！老闆娘無奈喊冤：那是別家的...

▲老店白湯圓被檢出含有「去水醋酸」，老闆娘喊冤那是別人家的。（圖／東森新聞，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

南投縣衛生局上個月抽查草屯一間50年湯圓老店，結果竟驗出白湯圓裡面含有毒性最強的防腐劑「去水醋酸」。雖然老店之後通過了複驗，但依舊被裁罰3萬元罰鍰。對此，老闆娘卻喊冤，由於她當天睡過頭，所以根本沒有時間做湯圓，然而被檢驗出不合格的湯圓，則是拜託顧客幫忙買的。至於被影響的業績，她表示相當無奈。

《東森新聞》報導，洪姓老闆娘指出，由於衛生局抽查當天她睡過頭，導致她根本來不及自製湯圓，但卻有顧客一大早就來捧場，於是她建議對方去別間店買，同時順便幫她帶一點回來，好供應給後面的客人，不料卻被檢出不合格，相當無奈。

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報導指出，南投縣衛生局食品科科長謝伶華表示，11月6日檢驗老店的白湯圓，發現裡面含有「去水醋酸」，但18日就通過複驗的檢查。此外，當地一些忠實的顧客表示支持店家，更不相信老闆娘會放不合格的防腐劑，紛紛指出「放心啦，我昨天一次吃了兩碗」、「我吃是沒感覺，就很正常也沒發生什麼副作用」。

不過，消息在網路上隨即發酵，導致老店在冬至的業績至少掉了兩成。但是最關鍵的還是如何挽回商家的名譽，洪姓老闆娘對此表示下次不敢再拿別人的貨來賣了。

食藥署表示，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，去水醋酸不得使用於湯圓，違規添加者已違反食品安全衛生管理法第18條，依同法第47條第9款可處新臺幣3萬元至300萬元罰鍰。

去水醋酸為白色、無味粉末，為常用防腐劑之一，但由於毒性較苯甲酸、山梨酸類來得高，只限用於乾酪、乳酪、奶油及人造奶油等，且每公斤限量為0.5公克以下。

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