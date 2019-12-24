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社會 社會焦點 保障人權

囂張狂掃50噸一級林木！檢警破獲「近年最大山老鼠案」...藝品店再藏培養室

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▲▼ 山老鼠集團。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼橋頭、嘉義、南投地檢署組成聯合查緝小組破會山老鼠集團。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

橋頭地檢署檢察官發現有山老鼠在嘉義、南投山區盜伐牛樟木等珍貴林木，隨即跨縣市與嘉義、南投地檢署組成聯合查緝小組並於19日出擊，當場逮捕曾姓、陳姓等22名犯嫌，起出50公噸的紅檜、牛樟、肖楠、烏柏等珍貴林木，並在藝品店起出林木雕刻成品、半成品，為近年來查獲量最大的一宗山老鼠盜伐集團案。

據了解，此山老鼠盜伐集團為「一條龍式犯罪」，專案小組歷經數月跟監蒐證後，19日清晨6時30分許，橋頭、嘉義、南投地檢署檢察官聯手指揮保七總隊第八大隊、第七大隊、嘉義林管處、屏東林管處、南投林管處、高雄市政府警察局、嘉義市政府警察局、移民署南區事務大隊等單位分別持37張搜索票，兵分多路到高雄、嘉義、南投等地區同步執行搜索。

▲▼ 山老鼠集團。（圖／記者翁伊森翻攝）

檢警逮獲曾姓、陳姓等22名犯嫌，起出台灣特有種保育樹材約50公噸，包括紅檜、牛樟、肖楠、烏柏等一級木材，以及犯案用的電動鏈鋸4具、自小客車5台。

另外，檢警在高雄市鳳山區一間佛具店內，也查獲大批珍貴樹材段木、成品及半成品，並在店內4樓發現一間大型牛樟菇培養室，內有大批牛樟樹段，由於數量龐大，恐需數日才能清點完畢。檢警此次的搜索行動也是近年來查獲量最大的一宗山老鼠盜伐集團案！

檢方訊後依照違反森林法、收受贓物等罪，將陳嫌等人移送法辦，其中陳、蕭、杜姓嫌犯，因涉違反森林法第52條第1項之加重竊取森林主產物罪嫌裁定收押，其他犯嫌則是分別以3至20萬元交保或飭回。

▲▼ 起出台灣特有種保育樹材約50公噸山老鼠集團。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 檢警起出台灣特有種保育樹材約50公噸，逮捕22名犯嫌。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 山老鼠集團。（圖／記者翁伊森翻攝）

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