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花東後援會長「賭爛民進黨」表態投韓國瑜　柯文哲：太驚嚇了

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲的花東後援會長林冠任，在臉書自稱賭爛民進黨賭爛到理智線斷了，表態要大家「投韓」，引發熱議。對此，由於柯文哲26日在備詢時看到國民黨議員游淑慧出示林冠任貼文的內容，柯文哲不顧議員游淑慧質詢，直接問說，什麼時候的新聞？看到這個新聞太驚嚇了。

游淑慧認為，認同民進黨養網軍打擊政敵嗎？柯文哲說，大概2017年9月開始，整整打了兩年，不過還好還活著。游淑慧認為，這些網軍都是來自民進黨或外圍組織，攻擊韓國瑜與柯文哲，今天死了韓國瑜明天就換柯文哲，柯文哲說，網軍是一定會攻擊，「我看馬上就來了，很快就會開始打了」。

游淑慧接著詢問，如果2020支持蔡英文會不會助紂為虐？還是要投宋楚瑜？柯文哲回應，「我還在想，還有第四個選項，不要投」。對於此篇貼文，柯文哲則是繼續碎念，這什麼時候貼出來的，嚇一跳。

林冠任25日在臉書發文指出，草包菜包都投不下去，看到側翼做這種新聞抹柯文哲施政全台最低，已經對民進黨徹底失望，他跟太太說，有個好辦法，「不如我們一起票投韓國瑜，說不定韓國瑜會贏，然後韓國瑜贏了，然後民進黨就會提罷免韓國瑜，這樣我們就有機會換掉這兩包了」。

林冠任說，「這個機會很小，但我拼了，而且韓國瑜我沒那麼賭爛，但是民進黨跟蔡英文，簡直讓我賭爛到爆了。要抹我就來，我投韓國瑜，因為我賭爛民進黨賭爛到我忍耐的理智線斷了。」 

林冠任說，既然台灣的執政黨沒有甚麼社會公理，既然民進黨執政下的法院會說虐殺竹東少女的嫌犯有教化可能免死，既然民進黨政府幹的沒有比國民黨好，麼投韓國瑜又怎樣？「沒錯，我就是賭爛，你們如果賭爛就跟著我投」。

林冠任說，反正民進黨說了很多次想要罷免韓國瑜，就給他一個表現的舞台，韓國瑜沒上，那我們投誰跟本沒差，韓國瑜要是上了，就能看看民進黨是不是一個說話算話的政黨，到時候你自己不提罷免而讓韓國瑜繼續當，那是你民進黨自己的選擇。 

林冠任指出，既然沒得選，「我就選一個兩包都有可能下台的機會，我不是選韓國瑜，我是選一個賭博，比單純投民進黨蔡英文有意義多了」。

民眾黨發言人林珍羽表示，台灣民眾黨在2020選戰，並無總統提名人，民眾黨身為柔性政黨，無論是黨公職人員亦或是黨員夥伴，開放且包容各種聲音，民主本就是個說服的過程，選戰進入倒數時刻，民眾黨呼籲三組總統候選人，再努力提出願景及政見，說服台灣人民；後援會係屬民間自發志工組織，有關於後援會執行長個人臉書發文之內容，表示尊重。

▲▼台北市長柯文哲將針對「市政府提供民間體育賽事等之補助及相關標案或採購案疑義」專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲針對「市政府提供民間體育賽事等之補助及相關標案或採購案疑義」專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

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