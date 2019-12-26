綠議員護航卡神？柯文哲被逼問尷尬沉默⋯崩潰喊：我又不能說忘記了

記者楊亞璇／台北報導

「卡神」楊蕙如養網軍案延燒，台北市長柯文哲26赴議會專案告，民進黨議員卻缺席。由於楊蕙如將公文副本給五位「謝系議員」，國民黨議員秦慧珠當場逼問柯文哲，是誰護航楊蕙如？柯文哲則是數度尷尬沉默，不願回答，最後強調他沒有遇到議員洪健益、阮昭雄、謝維洲、王孝維，但是被問到前議員顏聖冠時，選擇沉默帶過。

秦慧珠逼問有誰護航？柯文哲先是說，不要說護航，他們有關心。至於有哪些議員關心？柯文哲又拖延不回應，僅說「這個...你是問說誰關心喔？」接著一陣乾笑後強調，不能說關心，就一定不對。

柯文哲接著又碎念說，「我又不能說我忘記了，這實在是⋯」隨著時間的流逝，柯文哲卻能不願回答，引起秦慧珠不滿，柯文哲哀求說，「怎麼辦？先問下一題好了」。

柯文哲說，「我先說明，有人直接找我的我當然知道，直接去找局長我不知道」。被問到洪健益有關心嗎？柯文哲說，「我的部分他沒有」，接著對於阮昭雄，柯文哲說「好像也沒有」，至於顏聖冠，柯文哲則是沉默許久。

秦慧珠說，北市前顧問蔡壁如稱顏聖冠每天纏的你。柯文哲無奈稱，「沒有每天啦」， 不要這樣講。對於去年落選的前議員謝維洲與王孝維，柯文哲則是說，我沒有遇到她。秦慧珠批評，楊蕙如的公文副本就是這五位議員，代表楊蕙如是五位議員護航的對象，所以民進黨不敢來。

對於民進黨議員缺席，國民黨議員羅智強酸說，會場怪怪的，明明有機會給民進黨好好解釋跟卡神的關係，他從沒見過民進黨一個都沒有。柯文哲也坦言，在他的任期是第一次看這樣的狀況，隨後侯漢廷也酸民進黨翹班，柯文哲又碎念抱怨「他們一個都不來，好像變成是我的事」。

▲台北市長柯文哲針對「市政府提供民間體育賽事等之補助及相關標案或採購案疑義」專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

其他人也看了這些...

►蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海 不懂經濟仰賴633舊團隊

►韓國瑜批蔡英文被陳菊架空 執政四年「苦、茫、翻、亂」

►民進黨強推反滲透法 宋楚瑜斥如麥卡錫主義

其他熱門新聞...

►2019代表字「亂」 蔡英文：因韓國瑜背棄市民選總統所引起

►「總統被貪官汙吏包圍」韓國瑜轟蔡英文：妳當網軍是199吃到飽嗎？

►蔡英文反擊空汙謠言：中火是國民黨蓋的 燃煤量一年1800萬噸

►超越藍綠，就靠她了