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中央部會維安誰的責任？柯文哲拋成立聯合指揮中心

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▲▼台北市長柯文哲將針對「市政府提供民間體育賽事等之補助及相關標案或採購案疑義」專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長柯文哲專案報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

藍營立委、議員日前到外交部門口抗議，過程與駐衛警、外交部科員等發生衝突，外交部為此向當天抗議的藍營立委、議員提告。台北市長柯文哲26日到議會針對該事專案報告，到底中央五院底下的部會是警政署還是北市警管，若要共管的話是不是要成立聯合指揮中心？最近正在跟警政署商量分工，不然每次出事的時候互相推來推去不知道誰的帳。

國民黨立委曾銘宗、林德福、陳宜民及日前曾到日本東京辦事處抗議的徐弘庭、張斯綱、李明賢、王欣儀等議員，6日到外交部抗議，過程中因對駐衛警施以肢體跟言語暴力。事後外交部對當天抗議的立委、議員等人提告妨礙公務，而立委、議員則反告誣告。

對此，台北市長柯文哲26日針對「外交部民眾陳情是建警方值勤作法與處理程序說明」進行專案報告，他表示，到底五院底下的部會哪些是保六、保三管的，哪些是北市府管的？管要各自分攤多少？過去沒有明確規定，最近正在跟警政署商量職務分工，「不然每次出事的時候互相推來推去不知道誰的帳」。

柯文哲指出，大概目前警察局處理陳抗都按照警察職權行使法、集會遊行法、刑事訴訟法、警政署民眾抗爭事件處理程序及聯繫作業要點、偶發性及緊急性集會遊行處理原則、警察機關辦理人民申請集會遊行作業規定等6個法令，若遇到個案沒有cover到的，會再補上去，「我保證台北市警察局依定依法行政、行政中立」。

柯文哲說，那天是這樣，按照圍牆來分，圍牆內算外交部駐衛警，還有警政署派保六總隊支援，所以圍牆內是算駐衛警跟保六，圍牆外才是中正一，這是目前的規定。

「是圍牆內、還是門內門外，黃副有拜訪警政署。」柯文哲說，乾脆大家講清楚，哪些是歸警政署、哪些是北市警，要共管的話是不是要成立聯合指揮中心？因為這事件北市府會跟警政署把權責區分再弄清楚。

至於外交部政務次長跟發言人跑到中正一分局，指稱立委、議員妨礙公務依法告發，柯文哲說，既然依法告發只好依法受理，才會請議員說明，「我們還是會跟警政署說清楚講明白，將來是不是真的要圍牆內、圍牆外，如果圍牆外都是我決定，我早就把拒馬擺上去」，經過這次事件，應該說清楚，免得以後互相推責任。

柯文哲也重申，面對陳抗還是覺得主張使用阻材，警察人牆很浪費人力，「以物理方式減少警力使用」，同時也要協調各機關加強門禁管制，協調警政署確認中央政府各部會之維安權責分工。柯強調，一定依法行政、沒有偏藍偏綠，不會執法過當。
 

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