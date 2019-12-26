韓國瑜稱罷韓都外縣市、外國人　尹立笑：那他擔心啥？

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

日前舉行的罷韓大遊行，被身兼高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜指稱，有許多外國人、外縣市的人參與。對此，罷韓發起人尹立26日笑著說，如果韓國瑜認為都是外國人、外縣市，那他根本不用擔心，「結果就是票多的贏，票少的輸」。

由於韓國瑜在25日第二場總統電視政見會上指出，罷免韓國瑜的大遊行民眾中，許多都是來自外縣市，甚至還有外國人參與。對此，尹立坦言，法律規定的非常清楚，可以參與罷免投票的是高雄市民。

不過，尹立也笑著說，參與罷免投票的只有高雄人，那麼1221他認為都是外國人、外縣市的民眾，那他其實根本不用擔心，「擔心啥？結果是票多的贏，票少的輸，看高雄市民怎麼把結果投出來，至於他在政見會上說的，沒有意見。」

至於簽署連署書的年齡層，尹立表示，年輕人很多，中年人也不少，三個單位都有，今天公民割草先出三萬份，涵蓋的年齡層非常廣，其中年輕人比例高；至於哪個行政區比例比較高？他僅說，市區的比例會比較高一些。

▲罷韓四君子至中選會提出高雄市長韓國瑜罷免案 。（圖／記者李毓康攝，下同）



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