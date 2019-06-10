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14年沒清房間！電玩直播主公開清掃過程...挖出100隻死蛆　驚曝：還發現裝滿的尿瓶

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▲▼一名電玩玩家直播他14年未曾打掃的房間慘況，找到許多噁心的東西。（圖／翻攝自Twitch）

▲一名電玩玩家直播他14年未曾打掃的房間慘況，找到許多噁心的東西。（圖／翻攝自Twitch）

國際中心／綜合報導

美國一名電玩玩家「Jaegerrmeister」日前直播了他住了14年「從未打掃」的臥室，只見在昂貴的電腦設備旁邊堆滿了垃圾和各種腐敗的食物，甚至還在其中發現100隻死蛆。該影片吸引了許多粉絲朝聖，並捐款鼓勵他打掃房間，該名玩家也如網友期待地將房間整理乾淨。

根據《太陽報》報導，20歲的「Jaegerrmeister」在2005年搬到新家後，至今14年從打掃過他的房間，他在直播中向網友展示他的環境，充斥著垃圾、紙箱、過期食品、空罐、髒衣服，以及其他大大小小的垃圾，甚至在房間裡還準備了幾個「大容器」用來代替「馬桶」，以免離電腦太遠。

▲▼一名電玩玩家直播他14年未曾打掃的房間慘況，找到許多噁心的東西。（圖／翻攝自Twitch）

▲在眾人的努力之下，這名電玩玩家的房間煥然一新。（圖／翻攝自Twitch）

該名男子在生日當天，決定和這些垃圾奮鬥，開直播一一盤點他房間的驚人狀況，他透露在其中一個垃圾底下發現了100隻死蛆，然後迅速地塞到袋子裡，眼不見為淨。此外，在眾多的垃圾中還找到一個變形的平底鍋，上面長滿了真菌，顯示在他「認真」打電動的同時，這個房間也自己產生了新的生態系，儘管他表示曾經在桌子底下發現一個裝滿的尿瓶時覺得噁心想吐，但也完全想不起來這些東西是何時產生的。

這段影片吸引了比平常還要多數百倍的網友觀看與訂閱，甚至許多人捐款鼓勵他持續打掃房間。一連幾天，他都直播清理的實況給網友收看，終於在眾人的鼓勵與該名玩家的堅持下，房間看起來煥然一新，他也開玩笑地說，千萬不要對電玩世界產生太大興趣，否則房間就會變得一樣精采。

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關鍵字：電玩,直播,垃圾,北美要聞

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