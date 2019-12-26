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笑人口臭的幽默創意包裝　「咬我啊，來片牙齒口香糖」

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包裝設計能塑造產品氛圍，為生活添增趣味，而現代設計師更是時常有跳躍式巧思，讓產品能輕易吸引人們的目光，並為他們的急轉彎腦袋感到驚喜。

Zoé Schneider畢業於美國私立藝術學院羅德島設計學院（RISD），擁有平面設計學位。他設計的口香糖包裝，包裝上頭印有《BITE ME》（咬我）字樣，讓人好奇這看似正常的粉嫩方型包裝裡面有些什麼。打開後會發現，白色長條狀口香糖，像一顆顆潔白牙齒一般，從粉色牙齦中伸出並排列整齊。一旦有人拿走了口香糖，即會像嘴裡缺了一顆牙——然而通常牙齒掉了，豈不是因為咬到硬物？這與內容物的柔軟具韌性相比有了反差，顯得趣味橫生。

包裝顏色搶眼，並依口味變化而不同，但看到毫無疑問會想到唇色，裡層顏色較外層深，讓更有口腔的感覺。內層更有「你的嘴巴很臭」 ／「咀嚼要閉上你的嘴，你沒禮貌」／「我希望我塞在你的洞裡」 等字眼，不禁讓人想到吃口香糖時的情境。從這件作品即可見Schneider對色彩與文案的流暢運用，並且善於運用獨有幽默語言意象構築作品。另外，亦可在當中窺見其對身體、性以及心理健康的關注。

請繼續往下閱讀...

圖片資料來源／ZOÉ SCHNEIDER、COLOSSAL

（完整文章請看瘋設計

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