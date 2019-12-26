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巧克力、蕾絲邊和紅底高跟鞋，風靡世界的法式品味

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一年一度的聖誕節到了，在歐洲，聖誕如同我們的農曆新年，有濃濃節慶氣息。在浪漫國度法國，更是不例外。

▲courtesy of shutterstock

法式飲食源自異國結親！

提到法國聖誕，怎能不提聖誕大餐？餐前酒首選就是香檳了，然後來點鵝肝醬、鮮蝦佐酪梨醬或番茄莫札瑞拉開開胃，再上鵪鶉肉佐蘑菇醬、松露牛排或鴨胸佐香檳醬作主菜，當然，最後來份聖誕樹幹蛋糕和巧克力是應該的。

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用餐規矩多？─西班牙來的刀叉禮儀

法式飲食精緻、禮儀繁複眾所皆知，然而在十六世紀前，法國貴族見到食物，可是直接用手抓來吃！直到1523年，來自義大利巨富梅迪奇家族的凱薩琳皇后，一改宮廷手抓取食的習慣，將餐前洗手和叉子禮儀引進法國。到十八世紀，宴會服裝、餐具擺放、刀叉規矩、餐桌舉止等禮儀更有詳細規定，並被賦予權力地位的象徵，受到歐洲其他宮廷仿效。

▲courtesy of pexels

精緻飲食推手─凱薩琳皇后的陪嫁

凱薩琳皇后不僅讓法國餐桌變得優雅，她也是點燃「法國美食」之名的靈魂推手。在嫁給法國國王亨利二世時，凱薩琳皇后深怕水土不服，將衣飾、食物、生活用品及工匠都一併帶到法國，廚師當然也不例外。這些廚師法國定居下來，並運用當地食材推陳出新，更努力鑽研廚藝，讓技藝快速超越義大利原鄉。在一代接一代對美食的執著發展下，讓法國美食之名穩坐國際之冠……

▲凱薩琳皇后將奢華藝術品味帶進法國。courtesy of wiki

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