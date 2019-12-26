結合主權、經濟！韓國瑜推「中華民國主權」基金　高雄試辦自貿區

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日順利落幕，國民黨總統候選人韓國瑜在會中提出相當多關於經濟的政見。他表示，第一點，目前30個政府成立5個主權基金，盼用10兆的規模創建一個中華民國主權基金，像新加坡、馬來西亞、阿布達比等做全球的產業佈局，同時拉動台灣內部產業。

韓國瑜指出，第二點，「傳統外交轉為經貿外交」實施或出去人進來的政策，駐外大使館和外貿協會等駐外單位通通調動起來執行，跳脫傳統政治學派，除了評估一個國家政府的政治情勢等工作，也要負責把當地觀光客帶來台灣，把台灣美好的工藝產品、農漁產品以及科技產品有效推銷出去，有計劃地推銷給當地國家。

韓國瑜說明，第三點，將修改不適合法令的產業轉型或提升，不適任的法令要與時俱進。第四點，設立自由經濟貿易區，以台中、高雄先試辦，以前店後廠的概念大幅鬆綁現行法令，讓人才、金融、醫療、教育大幅開放。

至於第五點，韓國瑜表示，將創造「政府、銀行、中小企業及勞工」的正向循環、續簽ECFA，台灣以中小企業為主佔95%，中美貿易大戰下及東南亞關稅成形、ECFA即將到期，中小企業非常害怕，政府要支持銀行、銀行要支持中小企業、中小企業支持勞工形成一個正向循環。

韓國瑜說，要使中小企業老闆不用害怕能支持自己的勞工，對未來勞工的保障，希望放無薪價實領60%基本薪資以養家活口，銀行發揮角色支持中小企業，政府來做後盾；蔡英文曾說ECFA是毒藥認為台灣勞工薪水會被拉低，10年到了證明這全都是謊言，因此一定要再簽訂。

韓國瑜強調，大陸市場絕對不是唯一的市場而是其中之一，利用市場優勢厚植國家經濟實力。

最後，韓國瑜認為，政府要向「整骨師」一樣，把每個環節都調好，這樣所有企業都會起飛，最可怕的是企業起飛，而政府成為絆腳石妨礙進步，他呼籲政府官員一定要當企業的好朋友，不能高高在上，政府要扮演加速器而不是絆腳石。

▼第二場2020總統電視政見會。（圖／中選會提供）

▼韓國瑜總統政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）