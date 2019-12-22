全台最美公路「南迴改」絕景搶先看！23日全線通車　台東→屏東省30分鐘

▲台9線南迴公路沿途美景。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

記者賴文萱／台北報導

台9線南迴公路拓寬改善後續計畫，總經費共204.25億元，最後的安朔至草埔段於23日下午開放通車後，等同於南迴改全線通車。交通部長林佳龍今（22）日在臉書搶先曝光南迴改沿途美景，屆時將大幅拉近台東與屏東距離，單趟車程可省30分鐘。

為提高南迴公路的安全性與抗災能力，公路總局推動辦理「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」，分為3路段改善，其中香蘭至金崙及金崙至大鳥段，屬於沿海岸拓寬路段，已於今年10月28日前陸續通車。最後一段安朔至草埔段為新闢路線截彎取直路段，確定將於23日下午正式開放通車。

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▲▼南迴改23日全線通車，台東、屏東車程可省30分。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

林佳龍在臉書分享南迴改通車訊息時指出，全台灣最長的公路今天的答案是台9線，北起台北忠孝東路，東經宜蘭、蘇花到台東，終至屏東楓港，全長474.3公里，開通後一直是全台最長的公路。

不過，明天開始，台9線要把第一名讓給台1線了。林佳龍說，不是台1線（461公里）變長，而是台9線南端的「南迴公路改善工程」通車，道路不僅拓寬優化，路線更截彎取直，縮減了20公里的路程。儘管長度退居第二，但南迴卻大幅增加了舒適性，更運用先進工法克服在林間、斷崖邊施工的困難。

林佳龍表示，過去10年來計畫推動、設計監造、施工執行、文史保育到在地關懷的工作夥伴，勞苦功高！明天的通車典禮，他／她們才是真正的主角。

▲▼西濱南工程處攝影師王富生進入公路總局後，持續拍攝公路、橋梁隧道美景，可說是公路美景活字典。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

他也特別提到，前陣子到南迴改草埔隧道視察，隧道內掛滿了南迴改的大幅相片，一問之下，才知道這些照片都出自西濱南工程處的攝影師王富生。當天他也在現場，拿著附掛兩組LED燈的相機穿梭，不想錯過任何精彩的瞬間。

從1992年進入公路總局起，王富生就一直擔任工程攝影記錄的工作，從北到南、從東到西，公路、橋梁隧道，拍過的工程無數，可說是公路美景活字典，為了等待銀河映襯金崙大橋，甚至夜宿沙灘、跋山涉水，只為更完美的視角。

▲▼台9線南迴公路沿途美景。（圖／交通部提供，照片：西濱南工程處攝影師王富生攝）

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