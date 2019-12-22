大車鬧駕駛荒！交通部研議「有條件」放寬年齡上限：65→68歲

▲交通部研議放寬受僱汽車運輸業大型車職業駕駛人駕駛執照，持照年齡上限由65歲延長至68歲。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

大型車相關運輸業公會多次反映因駕駛人力不足及高齡化社會發展，建議交通部放寬持照年齡上限從65歲至68歲。對此，交通部今（22）日表示，現正研議於風險可控管及安全可確保原則下，有條件放寬受僱汽車運輸業大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡。

交通部表示，規劃適用對象為於行駛區域固定、駕駛行車路程較短、限制每日最高工時等條件下的貨運三業、遊覽車客運業（限駕交通車）、市區及一般公路客運業、國道客運僅限台北往返基隆、台北往返桃園、台北到宜蘭或其他相鄰縣市間國道客運路線之職業駕駛人，也會有駕駛時間管控配套措施。

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事實上，大型車職業駕駛一直以來面臨人力不足，再加上高齡化發展，因此由公會多次提出建議放寬持照年齡上限至68歲。交通部經蒐集其他國家作法，國際間多以駕駛人個人健康狀況作為駕駛執照核發依據，另配合總統已公布制定「中高齡者及高齡者就業促進法」保障高齡就業精神，因此，在基於風險可控管及安全可確保之原則下，研議放寬職業駕駛人持照年齡上限課題。

▲大車駕駛荒，過去有業者祭百萬年薪徵才。（圖／翻攝自交通文教基金會官網）

相關規劃構想方案業經與相關運輸業公會研商獲有共識，並經該部108年12月18日召開之「交通部駕駛人醫學諮詢會」第13次委員會議討論原則通過，後續將依法制作業程序辦理法規修正，並完成相關準備作業。 交通部進一步說明，依現行道路交通安全規則規定，大型車職業駕駛人持照年齡上限為65歲，逾65歲之大型車職業駕駛人可依規定換發小型車職業駕駛執照至年滿70歲。

以往職業駕駛人執業資格檢討，已於97年7月已實施計程車職業駕駛人持照年齡由65歲延長至68歲；99年12月再放寬其他小型車職業駕駛人持照年齡亦可延長到68歲；106年4月再放寬小型車駕駛人持照年齡至70歲。這次研議規劃方案是參考小型車逐步檢討放寬的作法，並考量大型車安全風險較高，宜採更嚴謹的體格檢查標準，所以配套65歲至68歲大型車職業駕駛人每年應適用之體檢標準，規劃比照現行68歲至70歲小型車職業駕駛人適用之體檢標準。

▲公路總局過去舉辦客運業司機徵才活動。（圖／公路總局提供）

該體檢標準除了一般年滿60歲職業駕駛人應符合之體檢項目外，再增加睡眠品質（PSQI）問卷評估、運動心電圖檢查、尿液檢驗、血液檢驗及生化檢驗，以確認駕駛人適性駕駛能力；此外，並需檢附通過汽車駕駛人認知功能測驗或無患有失智症證明文件。

另外，交通部也配套規劃動態管理機制，即駕駛人如駕駛汽車違反道路交通安全規則、高速公路及快速公路交通管制規則，因而肇事致人受傷未受吊銷駕駛執照處分者，即應重新辦理相關體格檢查及檢附無患有失智症證明文件，符合規定後，始得繼續領有該職業駕駛執照。

交通部表示，為確保交通安全，規劃構想方案亦有運輸業管理配套措施，包括從業駕駛時間原則限日間時段、駕車時間採較現行更為嚴格的規定，每日總駕駛時間以8小時為限，連續駕車3小時，至少應有30分鐘休息，休息時間如採分次實施者每次應不得少於15分鐘等。