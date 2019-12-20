性別友善宿舍驚爆首例偷拍！中山大學女生洗澡被入鏡　校方緊急加裝監視器

▲中山大學性別友善宿舍驚傳偷拍事件 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄中山大學驚爆宿舍遭偷拍事件，一名女學生正在淋浴時，遭到另一名男學生將手機伸入偷拍，女學生立刻通知學校，目前還正在查明此名男同學的身份。不過發生偷拍事件的正好是男女混宿的「性別友善宿舍」，中山大學表示，目前已補強浴室隔板、並在沐浴間入口處加裝監視器，也強調偷拍事件跟性別友善宿舍無關，只要有缺失學校就會改進。

中山大學發生一名女學生在宿舍洗澡時竟遭男同學偷拍，目前校方還在追查這名男同學的身份，不過偷拍事件就發生在學校推動的「性別友善宿舍」，是男女於同層分住，目前已開辦第三年，原先是盼能落實性別平等，尊重不同性傾向，不料卻遭到有心人士潛入偷拍。





▲中山大學驚傳偷拍事件，學校已加強淋浴間隔板 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

中山大學表示，該案件已交由生輔組處理，學校也請廠商補強浴室隔板、並在沐浴間入口處加裝監視器，希望住在混合層的學生能自我要求。中山大學學務長楊靜利表示，無論是否為性別友善宿舍都可能發生偷拍，目前學校已有補強措施，只要有環境上的疏失，學校就會改進。

▲中山大學驚傳偷拍事件，學校加裝監視器 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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