公車逼10歲女童「角落摸鳥」　癡漢辯「只是扶她」上訴...2.2年改關5年！

▲公車示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者劉亭／綜合報導

深圳一名韓姓中年男子去年夏天在公車猥褻10歲女童，假裝人多擁擠緊貼，更硬抓對方小手摸下體，之後離開現場。韓男一審被判2年2個月不服上訴，深圳市中級人民法院近日終審，改判他有期徒刑5年。

根據《深圳晚報》報導，韓男去年騎機車到深圳一間小學附近的公車月臺，把車子停放好之後，剛放學的10歲女童小華（化名）也在此等車，公車抵達後，韓男緊緊跟著小華上車。

韓男先假裝人很多僅黏著小華，之後觀察周圍沒人注意，更起色心抓住小華的左手壓在自己下體上，持續數分鐘。之後韓男才放開小華，並且下車步行回公車站，騎機車離開。

小華回到家後臉色慘白，雙手握拳舉在胸前，全身不斷發抖。媽媽詢問後得知，女兒被變態騷擾，立即報警處理。韓男很快被抓獲，寶安區人民檢察院以涉嫌猥褻兒童罪對他提起公訴。

▲性騷擾示意圖。（圖／CFP）

韓男在法庭上對犯行矢口否認，「我是怕小女孩站不穩，本能地去拉她的手，扶著她站好。因為人多擁擠，我的身體才貼緊了她……」。查看公車監視器發現，當時韓男身後並不擁擠，但他身體卻故意向前緊貼小華，將她困在欄杆與身體之間。

2019年1月法院一審判處韓男有期徒刑2年2個月，拒不認罪的韓某上訴了。寶安區檢察院也不滿判決，認為韓男的行為具有隱蔽性，該判決認定事實錯誤，適用法律錯誤，量刑畸輕，提起抗訴。

大陸刑法規定猥褻兒童罪比照強制猥褻罪從重處罰。經檢察官聯席會議討論後，深圳市人民檢察院決定支持抗訴。2019年4月，二審法院不公開開庭審理了該案，近日改判韓某有期徒刑五年。