與桃園院童歡度平安夜　郭台銘表態力挺吳志揚進入國會

▲鴻海集團創辦人郭台銘24日晚間在桃園與育幼院童歡度平安夜。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鴻海集團創辦人郭台銘24日晚間趕抵桃園市，參加第二選區立委候選人吳志揚公益平安夜晚會，為吳站台力挺推薦給選民，郭台銘指出，吳志揚在桃園縣長任內做了很多基礎建設，大家有目共睹， 他特別來桃園相挺，支持吳志揚進入國會；媒體還詢問柯文哲說郭董受訪時曾說可以把親民黨接過來經營，是踩到政治上的地雷，郭董笑著說，「如果要相信他的話，晚上就不要睡覺了，聽聽就好。」

▲郭台銘24日到桃園參加立委候選人吳志揚慈善平安夜晚會。（圖／記者沈繼昌攝）

吳志揚在大園區競選總部旁舉辦耶誕平安夜與民同歌公益活動，邀請在地育幼院童卅餘人歡度平安夜，郭台銘於晚間由台東縣前縣長黃健庭陪同到場，另外前國民黨榮譽主席吳伯雄伉儷等人也到場參與，力挺兒子吳志揚，總部邀請葉佳修等民歌手與院童、現場民眾歡度平安夜。

▲鴻海集團創辦人郭台銘24日晚間在桃園贈送耶誕禮物給原住民歌手。（圖／記者沈繼昌攝）

郭台銘受訪時表示，他趕來桃園市因為吳志揚很優秀，除在桃園縣長任內做了很多基礎建設外，他在中華職棒大聯盟擔任會長期間做得很優異，身受年輕人喜愛，桃園將來是航空經濟發展重要地區，吳志揚有縣長資歷，他推薦與力挺吳志揚這位好朋友，希望幫助吳志揚進入國會，為桃園發聲。

郭台銘認為，吳志揚經過一任立委歷練再回來，可支持他更上一層樓，他相信吳志揚的人品，因為吳志揚家教很嚴，做事不應得的利益不會去得，志揚是他的好朋友，所以站出來支持，吳志揚在桃園的耕耘、能力被看見，他有潛力應被尊重。

有媒體提問，郭董之前接受媒體專訪時，提到可以把親民黨接過來經營，被台北市長柯文哲解讀是「在政治上踩到地雷」，郭董則回應，「柯P的話每天都有驚奇，但聽聽就好，你若要相信他的話，那晚上就不要睡覺了。」

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