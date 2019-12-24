　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與桃園院童歡度平安夜　郭台銘表態力挺吳志揚進入國會

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲鴻海集團創辦人郭台銘24日晚間在桃園與育幼院童歡度平安夜。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘24日晚間在桃園與育幼院童歡度平安夜。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鴻海集團創辦人郭台銘24日晚間趕抵桃園市，參加第二選區立委候選人吳志揚公益平安夜晚會，為吳站台力挺推薦給選民，郭台銘指出，吳志揚在桃園縣長任內做了很多基礎建設，大家有目共睹， 他特別來桃園相挺，支持吳志揚進入國會；媒體還詢問柯文哲說郭董受訪時曾說可以把親民黨接過來經營，是踩到政治上的地雷，郭董笑著說，「如果要相信他的話，晚上就不要睡覺了，聽聽就好。」

▲鴻海集團創辦人郭台銘24日到桃園參加立委候選人吳志揚慈善平安夜晚會，首度表態力挺吳志揚進入國會。（圖／記者沈繼昌攝）

▲郭台銘24日到桃園參加立委候選人吳志揚慈善平安夜晚會。（圖／記者沈繼昌攝）

吳志揚在大園區競選總部旁舉辦耶誕平安夜與民同歌公益活動，邀請在地育幼院童卅餘人歡度平安夜，郭台銘於晚間由台東縣前縣長黃健庭陪同到場，另外前國民黨榮譽主席吳伯雄伉儷等人也到場參與，力挺兒子吳志揚，總部邀請葉佳修等民歌手與院童、現場民眾歡度平安夜。

▲鴻海集團創辦人郭台銘24日晚間在桃園贈送耶誕禮物給原住民歌手。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘24日晚間在桃園贈送耶誕禮物給原住民歌手。（圖／記者沈繼昌攝）

郭台銘受訪時表示，他趕來桃園市因為吳志揚很優秀，除在桃園縣長任內做了很多基礎建設外，他在中華職棒大聯盟擔任會長期間做得很優異，身受年輕人喜愛，桃園將來是航空經濟發展重要地區，吳志揚有縣長資歷，他推薦與力挺吳志揚這位好朋友，希望幫助吳志揚進入國會，為桃園發聲。

郭台銘認為，吳志揚經過一任立委歷練再回來，可支持他更上一層樓，他相信吳志揚的人品，因為吳志揚家教很嚴，做事不應得的利益不會去得，志揚是他的好朋友，所以站出來支持，吳志揚在桃園的耕耘、能力被看見，他有潛力應被尊重。

有媒體提問，郭董之前接受媒體專訪時，提到可以把親民黨接過來經營，被台北市長柯文哲解讀是「在政治上踩到地雷」，郭董則回應，「柯P的話每天都有驚奇，但聽聽就好，你若要相信他的話，那晚上就不要睡覺了。」

►點我超越韓國愉快體驗

【更多新聞】

►徵信業認真過頭！潛入女子住處偷裝2監視器1追蹤器　判刑5個月

►東亞最大火車醫院「台鐵富岡機場」　吳志揚籲推廣深度旅遊景點

►沼田幹夫談藍綠得票差距5%　鄭文燦：民進黨陣營須步步為營

ET快訊
博恩出招逼問「哪個國家最危害台灣安全？」　韓國瑜這樣回應
韓國瑜終於向高雄人道歉了　上博恩夜夜秀自嘲：韓導來囉～
4種面相天生財神臉！命理專家：「這裡好看」賺錢輕鬆容易
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜、博恩英文對話超溜　保證會蓋愛情摩天輪…可以賣「黃色小玩偶」

博恩出招逼問「哪個國家最危害台灣安全？」　韓國瑜笑兩聲後給了這個說法　

韓國瑜終於向高雄人道歉了　上博恩夜夜秀自嘲「韓導來囉～」

與桃園院童歡度平安夜　郭台銘表態力挺吳志揚進入國會

寶島通訊民調／台北、高雄六都滿意度墊底　63.6%贊成罷免韓國瑜

台北與布拉格締結姊妹市　北市議會通過「台灣台北市」名稱簽署

馬文君競選總部架超大聖誕樹　張善政出席點燈：過去3年很黑暗

韓國瑜元旦升旗趕場「先高雄後台南」　賴清德一看嘆：真的沒有必要

影／改革力量永遠都在！　國民黨「青壯世代」宣傳片出爐

寶島通訊民調／蔡英文碾壓韓國瑜29%　「宋余配」只剩下4.51%

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

老弟假借拍攝「火鍋吃播」惡整姊！　隔壁桌狂找碴...差點打起架她嚇壞

韓國瑜、博恩英文對話超溜　保證會蓋愛情摩天輪…可以賣「黃色小玩偶」

博恩出招逼問「哪個國家最危害台灣安全？」　韓國瑜笑兩聲後給了這個說法　

韓國瑜終於向高雄人道歉了　上博恩夜夜秀自嘲「韓導來囉～」

與桃園院童歡度平安夜　郭台銘表態力挺吳志揚進入國會

寶島通訊民調／台北、高雄六都滿意度墊底　63.6%贊成罷免韓國瑜

台北與布拉格締結姊妹市　北市議會通過「台灣台北市」名稱簽署

馬文君競選總部架超大聖誕樹　張善政出席點燈：過去3年很黑暗

韓國瑜元旦升旗趕場「先高雄後台南」　賴清德一看嘆：真的沒有必要

影／改革力量永遠都在！　國民黨「青壯世代」宣傳片出爐

寶島通訊民調／蔡英文碾壓韓國瑜29%　「宋余配」只剩下4.51%

快訊／嬤遭機車「撞倒跌落橋下」　狠騎士無視逃逸…鑰匙安全帽丟路邊

林俊憲力邀紙風車劇團聖誕夜演出　近5千大小劇迷擠爆會場

快訊／平安夜香港多區示威！黑衣人縱火燒港鐵旺角站　交通燈被破壞冒煙

韓國瑜、博恩英文對話超溜　保證會蓋愛情摩天輪…可以賣「黃色小玩偶」

中央力挺安平遊艇休憩碼頭開發　黃偉哲盼成穩定舵手全力促成

三重18歲男毒趴叫外送！她昏迷4小時醒來　旁邊竟多一具遺體

「暖南市政搜查隊」全球震撼首映　黃偉哲盼攜手各界共同打造台南榮光

博恩出招逼問「哪個國家最危害台灣安全？」　韓國瑜笑兩聲後給了這個說法　

營業到凌晨2點！遠百信義打造7家深夜食堂「吃得到火鍋燒肉與牛排」

韓綜、韓劇都模仿過！元斌生涯代表作《大叔》　1月3日大銀幕重映

政治熱門新聞

四叉貓曝「罷韓遮羞布」下沒人原因

怒告300名韓粉　 王瑞德：19天後不和解

高嘉瑜訪郭台銘　陳水扁：不要臉

挺韓遊行有五星旗？　黃光芹道歉了！

圖／邱毅爆民進黨網軍合約：黃國書助理是董事　蔡英文是代表人　

「媽祖是共諜？」　于美人質疑《反滲透法》兩弔詭

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

郭台銘退選布局曝光！　2024預約2張門票

快訊／醫師FB貼韓國瑜親女嬰＋病童照片　女嬰父親決定提告！

韓國瑜台中造勢　8公頃湧50萬人？

韓粉郭粉有心結？郭台銘3字回應　來賓全笑翻

尹立嗆聲：高雄50萬人確定不投韓

蔡英文親女嬰照遭臉書審查　他怒罵荒唐

快訊／郭台銘「真心後悔退選」

更多熱門

相關新聞

柯文哲郭台銘，選後終究會分手？

柯文哲郭台銘，選後終究會分手？

檢視郭台銘在政治上的雙邊壓寶，方法就和他壓寶美中的策略如出一轍，他先是在披著淺綠外衣的民眾黨安排自己人，又在親藍的親民黨裡安插郭家軍。

高嘉瑜訪郭台銘　陳水扁：不要臉

高嘉瑜訪郭台銘　陳水扁：不要臉

韓國瑜、郭台銘、王金平28日有望同台

韓國瑜、郭台銘、王金平28日有望同台

把親民黨接來經營？郭台銘：若我想也可以

把親民黨接來經營？郭台銘：若我想也可以

郭台銘參戰2024？宋：先讓老師傅打基礎

郭台銘參戰2024？宋：先讓老師傅打基礎

關鍵字：

郭台銘桃園公益慈善平安夜力挺吳志揚柯P指郭踩地雷聽聽就好

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

砸反骨成員雞蛋惹不爽！美麗妄娜：貴圈真噁

龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

台南永康傳工人操作油壓機被「斷頭」

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面