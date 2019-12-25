離奇！休旅車逆向停國道中線遭2車追撞　駕駛拋飛全身骨折慘死

▲國道1號后里北上路段163公里處，一輛休旅車不明原因逆向停在國道上遭撞，車禍事故造成塞車回堵約2公里。（圖／記者郭世賢攝）

記者白珈陽／台中報導

國道1號后里北上路段24日晚間10時許發生一起死亡交通事故，周姓休旅車駕駛因不明原因將車逆向停在國道中線車道上，導致後方自小客閃避不及擦撞，隨後再遭一輛大貨車追撞；撞擊力道強烈，周姓駕駛被拋出車外，全身多處骨折當場失去生命跡象，經送醫搶救仍回天乏術。

國道警察第三公路警察大隊表示，24日晚間10時18分許，周姓駕駛（65歲）因不明原因，於國道1號后里北上路段163公里處，將休旅車逆向停在國道中線車道上，造成後方李姓女子（41歲）自小客駕駛閃避不及進而擦撞，隨後休旅車又遭游姓聯結車駕駛（45歲）追撞，導致休旅車被擠壓至中央分隔島上，車禍事故造成休旅車、貨櫃車車頭嚴重毀損、零件散落滿地，而周男遭拋出車外，當場失去生命跡象。

救護人員獲報趕赴現場，將周男緊急送往衛福部豐原醫院搶救，於同日晚間11時34分許宣告不治。游姓駕駛向警方供稱，因當時視線昏暗，看到國道中線有一輛停滯的車輛時已來不及反應。3人經酒測均無酒精反應，至於周男為何將車逆向停在國道上及車禍事故詳細經過，國道警察正透過行車紀錄器調查釐清。

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