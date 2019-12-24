等紅燈遭「撞成鐵餅」驚悚片曝！28歲男飛車找妻…撞飛女騎士10m重摔開腦

記者許力方／綜合報導

彰化發生一起驚悚車禍，54歲王姓女子23日傍晚騎車返家，在離家5分鐘路途上等紅燈時，突遭一輛汽車從後猛烈追撞，王女夾在中間，彈飛5、6公尺摔落，當場失去生命跡象，機車也被輾撞成鐵餅。警方調查，肇事駕駛28歲徐姓男子聲稱吃完安眠藥後開車，高速過彎失控、剎車不及，追撞路口的汽機車。

事發於23日傍晚5時許，監視器畫面顯示，徐男駕駛銀色轎車沿著中山路由東往西行駛，經過員鹿路口過彎時並未減速，失控撞上路旁的水泥護欄，又高速追撞停等紅燈的機車、黑車，往前推行超過3公尺才停下來。女騎士被夾在2車中間，當場噴高6公尺、飛10多公尺越過前方黑車，重摔地面，連機車也像被輾過般，瞬間變成一團「鐵餅」。

警消獲報趕到，王女遭撞飛連安全帽也拋落，重摔倒地不起，當場已經沒有呼吸心跳，緊急施作CPR送醫，經搶救10分後恢復呼吸心跳，但傷勢嚴重，硬腦膜下腔、腹內後腹腔嚴重出血，馬上進行後腹腔止血，以及開腦減壓、清除血塊手術，但因受創太重，生命垂危，至今仍在加護病房觀察中。

至於徐男及副駕駛許男也都受輕傷，送醫後無大礙。徐男向警方供稱，當時有急事，吃完安眠藥就開車上路，要去找在加油站上班的妻子，才會開這麼快。肇事原因仍待進一步調查釐清。

家屬23日晚間趕到加護病房，痛訴原本王女下班5分鐘後就到家，卻在等紅燈時被以時速160公里的車速追撞！「我當下就看到我姑姑躺在馬路中間」最後被抬上擔架。據悉，王女和丈夫育有一子一女，兒子任台北市警察，女兒是護士，才剛出社會，家庭和睦，她的工作穩定，本來可做到退休，未料無辜遭撞命危。

目擊者聲稱，當時聽到「碰」地好大一聲響，徐男先撞上護欄，再來就「ㄅㄧㄤˋ」一聲，一秒內追撞，附近很多人都跑出來查看，只見王女被卡在黑車後，倒地不起，滿地都是血跡。

►「IG討論爆款」～超殺交換禮物來了！