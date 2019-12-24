廂型車緩緩駛出...下秒路中「憑空冒出機車」！撞擊畫面曝　網驚呆：有蟲洞？

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣鹿港鎮彰濱工業區附近日前發生一起離奇車禍！一輛廂型車與機車發生擦撞，但影片在網路上曝光後，卻掀起熱議，因為畫面中廂型車在路口停等準備轉出，見一輛輛車都安全駛離後才起步，孰料，一輛機車彷彿憑空冒出一般，2車秒發生事故，讓網友忍不住驚呼，「難道真的有蟲洞？」

▲彰化日前發生一起離奇車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事發當時一輛廂型車正準備駛出工廠，先是在路旁停等，見左側來車安全駛離後，才緩緩轉出路口，沒想到才起步不久，車輛卻煞車停在原地，原來廂型車右側撞上了一台機車，騎士倒地後急跳起身，只見機車不斷冒出白煙，所幸人只受了輕傷並無大礙。

▲▼廂型車在路旁停等。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

車禍畫面曝光後引發熱議！有網友表示，「看了10遍也看不出機車從哪出現」、「恐怖機車哪裡來的，我看很久還是看沒」，因為從影片拍攝角度來看，根本無從察覺機車從何而來，彷彿憑空冒出一般。

民眾也嘖嘖稱奇，「覺得很不可思議啊，或者是剛好旁邊有車過去的時候，他剛好帶到就是被他遮住這樣子，不然真的滿奇怪的」，另一名民眾也一臉困惑直說，「看不出來（機車從哪出來的）」。

對此，鹿港分局第五組長羅文頂則出面說明整起事件的發生經過，「機車騎士逆向行駛外車道，適逢廂型車從巷口出來往右側行駛，造成擦撞事件，機車騎士受些微擦傷沒有大礙。」疑似是機車騎士從巷口或超商駛出逆向行駛，所幸當時車流量並不大，並無釀成大禍。（來源：東森新聞）

▲一輛機車突然冒出，與廂型車發生擦撞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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