平安夜加班搭Uber睡著…司機竟偷繞路！一覺醒來車資高達2萬

▲Uber司機趁乘客睡著時繞路 。（示意圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

英國又傳Uber司機出包！一名女子24日晚間準備從倫敦搭Uber回家，叫車時Uber的預估價錢是200英鎊（約台幣7770元），沒想到當她到家時，費用竟高達530英鎊（約台幣2萬591元），她叫出記錄一看，原來是司機趁她睡著時偷繞路，氣得她立刻向Uber公司投訴，但Uber卻拒絕退款。

現年27歲的庫柏（Ashleigh Cooper）24日晚間結束工作後，準備從倫敦市區搭車回肯特郡（Kent）吉林漢姆市（Gillingham）的老家，因為距離較遠，所以她一般會選擇搭火車回家。不過當天她想要早點與家人團聚，所以選擇直接搭Uber。當時她叫車時，車資顯示距離40英里的費用是200英鎊，她覺得還能接受就放心叫車了。

沒想到她在路途中因為太累而睡著，迷迷糊糊看到司機停在一個陌生的加油站加油，接著當她抵達目的地醒來時，車資竟高達530英鎊。庫柏打開行駛紀錄一看，發現司機竟趁她睡著時偷繞路，原本40英里的路，硬是開到89英里，氣得她立刻向Uber公司投訴。

結果，Uber竟只願意給她275英鎊的折扣金。庫柏決定向倫敦交通局（TfL）提出申訴，「這樣子的服務，我怎麼可能再次使用。」

其實這不是英國Uber第一次出包，今年10月時，一名20歲男子和朋友去玩夜店後，準備叫Uber回家，原本的車程只需要15分鐘，沒想到隔天天亮醒來卻出現在被綿羊包圍的地方，車資高達400英鎊（約台幣15000元）。

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