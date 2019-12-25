「不知道民進黨會不會有奧步」　李四川3點觀察：韓國瑜選情沒想像中悲觀

▲高雄市副市長李四川接受媒體採訪。

圖文／中評社

距離大選不到17天，高雄市副市長李四川今日接受中評社訪問提出3點觀察，首先在國民黨部分前立法院長王金平歸隊相挺應該樂觀可期；而民進黨蔡英文總統這次打大選並不如上屆來得「老神在在」；第三，也是日本前駐台代表沼田幹夫近期釋出最重要的一個訊號。李認為，大家都關注沼田談話，但有哪些話是沼田沒有明講的？

另外，李四川也談到他觀察中國國民黨2020候選人韓國瑜的造勢情況，他說，這幾次大型造勢或者在基層走，實際感受到的支持度與熱情比去年市長選舉相比都沒降低。

李四川表示，日本前駐台代表沼田幹夫22日應「日本李登輝之友會」邀請，在東京演講大談台灣明年一月大選並提到大選過後民進黨立法院席次可能不過半（低於57席），而國民黨將成為國會最大黨。

李四川解讀，沼田幹夫是訓練有素的外交官，如果日方研判2020民進黨在立法院無法過半，且國民黨會成為最大黨，那是否代表日方看好「韓國瑜當選的機率會高於蔡英文總統？」

李四川認為，沼田並沒有說出上述這句話，但是不是用「民進黨與國民黨候選人票數差距可能是5個百分點或以內」帶過來提醒民進黨？

李四川表示，我們最近看一些媒體民調都顯示蔡英文總統遙遙領先韓國瑜近30%，但這從常識上判斷是不可能的。2016年朱立倫代表國民黨參選總統，當時算是國民黨士氣最低落的時候，當時的時空背景民進黨的氣勢比現在還強，但最終結果蔡英文總統也沒贏超過朱立倫30%以上。因此我認為，沼田的一席話有提醒民進黨的意味。

▼李四川在高雄擁有好人緣，不少民眾看到都想跟李四川合照。

李四川於2015年1月19日至2016年3月30日擔任國民黨秘書長，操盤2016年大選。

李四川回憶上屆朱蔡對決，並再對照這次韓蔡對壘認為，蔡英文總統上屆面對朱立倫在政見發佈會的攻擊那才叫「老神在在」，蔡英文總統完全照稿演出不理會朱立倫。但這次首場政見會遇到韓國瑜就脫稿演出，兩相對照，蔡英文總統的表現其實異於上屆大選。

李四川說，換言之韓國瑜的選情沒有想像中悲觀，而蔡英文總統的選情也沒想像中樂觀。另外針對前立法院長王金平12月22日在路竹老家邀請黨主席吳敦義、副市長李四川及各縣市要角討論濁水溪以南區域立委選情？

李四川向中評社表示，那一天我也說王院長是國民黨內很重要的角色，這次總統暨立委選舉有很多都需要王幫忙。現在看起來高雄選情其實沒想像中悲觀，原來高雄（政治版圖）就綠大於藍，這幾次大型造勢或者在基層走，實際感受到的支持度與熱情比去年市長選舉相比都沒降低。

對於王金平幫韓國瑜站台的可能性？現在傳出12月28日可能會是一個同框的好時機？李四川說，目前不清楚韓國瑜會不會出席，因為29日還有一場很重要的辯論會。王院長當天也說，自己的子弟兵也都在幫忙！把區域立委選好，就是在幫韓國瑜。



至於兩人有無心結？李四川說，沒有所謂心結啦！王院長當時候是希望韓選市長，可能也希望韓市長能幫忙王去選總統，但韓這一次是被拱出來的。

選前最後幾天，如何掌握勝選？李四川說，除了明天二場政見發表會之外，29日台中、1月4日台南、1月9日台北凱道、10日高雄等都還有大型造勢，我們要喚起民氣，這是最後階段大家都在做的衝刺。我不知道民進黨會不會有「奧步」，這一點我們也會加強注意，畢竟選舉這部分民進黨是很厲害的。因此最後幾天除了造勢之外，所有的舞台聚焦應該都在辯論了。

►我沒有遲到，是時間遲到了！