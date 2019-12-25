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撞死一家3童法官輕判4年　母失控出手犯輕微毆打罪

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▲▼Alyssa Shepherd。（圖／美聯社）

▲薛普德原本最重可被判21年刑期。（圖／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國印第安納州羅徹斯特（Rochester）25歲的薛普德（Alyssa Shepherd）去年10月撞死一家3姊弟，另有一名孩童受重傷，近日被法院依過失殺人罪判入獄4年。受害者的母親英格爾（Brittany Ingle）得知裁決時一度情緒失控，衝上前要毆打薛普德，結果遭法警壓制上銬，被控輕微毆打罪。

根據外媒報導，薛普德當時開著貨車想超過一輛校車，6歲的雙胞胎兄弟查維爾（Xzavier）、梅森（Mason Ingle）與9歲的姐姐奧利維亞（Alivia Stahl）正要上車卻被撞死，另一名11歲的男孩羅威（Maverik Lowe）身上則是多處骨折，需進行至少20次手術。

薛普德的3項過失殺人罪名最重可判21年刑期，但庭上認為她有懺悔之心、可教化，決定輕判入獄4年及出獄後在家中軟禁3年、吊銷駕照10年。

英格爾衝上前想打要被帶離法庭的薛普德，但法警立刻將她壓制上銬。英格爾被控輕微毆打罪，目前已從富爾頓郡監獄（Fulton County jail）獲釋。

受害者的祖父說，原以為撞死3名小孩她會得到嚴懲，不過4年也足以讓她好好反省了。

►生火了！連我媽都用到發光

▼英格爾遭警方上銬。（影／翻攝自youtube）

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