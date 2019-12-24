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民進黨推反滲透法　于美人：難道媽祖是共諜嗎？

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▲▼韓國瑜做特勤車上 王淺秋 賴清德 于美人 劉宥彤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲于美人。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨團預計在31日通過反滲透法，宋楚瑜競選辦公室發言人于美人24日痛批，每年多少人去大陸做宗教交流，如果去了怎麼知道請我們吃飯的是不是共產黨，要是不小心請到，那回來我們是不是就是共諜了？難道媽祖是共諜嗎？玄天上帝是共諜嗎？是妳民進黨這樣認定的嗎？

于美人表示，反滲透法有兩個邏輯上的弔詭，台灣沒有任何人贊成台灣被滲透，所以任何人反對這個法就會被民進黨說我們就是要賣台，就是要反對反滲透，怎麼可以這樣羅織入罪，第二，這個反滲透法只有大法，完全沒有施行細則，他會影響像郭台銘昨天講的200萬的台商，他在大陸抬頭不見，低頭不見，都有可能被扣上這樣的紅帽子。

于美人指出，在台灣有這麼多大陸嫁過來台灣的配偶，他若跟大陸的親人往來，支付寶隨便轉個帳，有沒有可能就被稱做是資金的往來，就被你扣上紅帽子；還有，旅遊業的往來更是頻繁。

于美人舉例，她本來是中華道教聯合總會的，所以我們的公廟、媽祖、玄天上帝、三太子、關公，每年多少人去大陸做宗教交流，「如果去了怎麼知道請我們吃飯的是不是共產黨，要是不小心請到，那回來我們是不是就是共諜了？難道媽祖是共諜嗎？玄天上帝是共諜嗎？是妳民進黨這樣認定的嗎？」

于美人強調，沒有施行細則的情況怎麼可以通過這個法？但是任何人只要反對，就會被民進黨打成賣台，每個人愛台灣的心都是真的，為什麼只有你的是真的？別人都是假的，為什麼你可以獨佔這個權利？這是很不公平的事情。

于美人說，希望全台灣的公廟界、旅行業者、陸配、台商都要站出來，「讓這個法通過還得了？這是一個非常傲慢的言語，當一個總統居然可以說12月31日非過不可，什麼時代可以用這樣的語氣跟人民講話？」，親民黨副總統候選人余湘在政見發表會也講了，「希望你們能夠暫停，更多的討論、更周延的方式才能通過這個法，這是我們的請求、人民的聲音，希望全台灣12月31日都要站出來阻止這個法案。」

于美人指出，「這是把所有的紅標籤把握在民進黨手上，他要貼誰就貼誰，我們可以讓這樣的事情在台灣發生嗎？士可忍，孰不可忍。」

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