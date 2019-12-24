牧師躺車底檢修...下秒「千斤頂鬆脫」砸傷胸口！痛到無法起身　警急抬車救人

▲花蓮一名牧師在檢修車輛時，疑似千斤頂鬆脫，他當場遭壓傷胸部。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、戴若涵／花蓮報導

基督長老教會富里教會王姓牧師日前在教會車輛底下進行檢修時，疑因千斤頂鬆脫，當場閃避不及遭車輛壓傷，目擊民眾見到巡邏員警趕緊求助，所幸在警消及民眾合力救援下，牧師送醫後已無大礙。

回顧事發經過，王姓牧師正在教會廣場上替教會車輛檢修，千斤頂不知因何原因突然鬆脫，人在車底修車的牧師，因閃避不及當場被壓傷。當時正在執行下午4時至6時取締違規勤務的員警恰巧經過，發現路邊有民眾著急地朝巡邏車揮手，隨即下車關心。

警方得知事件經過後，趕緊與熱心民眾在第一時間內合力將汽車抬起，把人救出，但牧師因胸口疼痛，完全無法起身，只好仰躺在廣場水泥地上。

▲▼民眾急向巡邏員警求助。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

花蓮縣警察局玉里分局竹田派出所副所長田新光表示，經查看牧師傷勢無立即危險，且意識清楚，傷者又遭重物壓傷不宜任意移動，現場圍觀民眾較多，故在場協助維持秩序，以利救護人員到場救護順暢，並協助通知家屬到場。

花蓮縣警察局玉里分局長呂育騰則表示，在車下工作時，須確保汽車支承可靠，不要用易碎物支撐汽車，隨車千斤頂和移動式舉升機器，使用前要檢查有無損壞，確保完好方可使用，另外，使用隨車千斤頂僅是支撐常規更換輪胎或者檢查懸吊系統，不能代替舉升機進行大幅度的維修工作，嚴禁將身體或手臂探到車身下面，以維安全。

▲牧師經送醫後已無大礙。（圖／記者蕭可正翻攝）

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