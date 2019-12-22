花蓮外海凌晨火燒船！海巡急派艇「噴泡沫灌救」　3船員驚險逃生

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣豐濱鄉外海4海浬處22日凌晨傳出漁船起火事件，當下船上還有3名船員（1台籍船長、2印尼籍漁工），情況相當危急，所幸鄰近漁船及時靠近救援，並將3人救起；經初步檢傷3人皆只受到輕傷，並無生命危險。海巡署獲報後也立即派遣2艘巡洋艇到場，噴出「泡沫滅火劑」灌救，約在2小時後將火勢撲滅。目前該艘失火船隻已由海巡署拖抵花蓮港，受傷船員也送往醫院治療，確切案發原因仍待深入釐清。

▲花蓮縣豐濱鄉外海漁船起火，海巡到場灌救。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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