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樂樂號雙層巴士到新竹了！　周末28、29兩日限定

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▲「樂樂號雙層巴士」，限定28、29兩日從新竹市動物園出發。（圖／新竹市政府提供）

▲「樂樂號雙層巴士」，限定28、29兩日從新竹市動物園出發。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府這周末推出「樂樂號雙層巴士」，限定28、29兩日從新竹市動物園出發，停靠北大公園站後開回動物園，首班車上午10點從動物園發車、末班車為下午5點從動物園出發，新竹市長林智堅表示，「樂樂號雙層巴士」每半小時一班且全程免費，歡迎全國朋友來搭乘，不僅舊城區往返動物園更方便，也可體驗雙層巴士，一覽城市魅力。

新竹市政府交通處表示，「樂樂號雙層觀光巴士」為新竹市動物園出發，沿途從食品路經過清大南大校區、四維路、北大路，停靠站位於北大公園，再從東大高架橋、食品路一路開回動物園，邀請市民朋友這個周末不僅暢遊動物園，更可以免費搭乘「樂樂號雙層觀光巴士」進入市中心，騎著Ubike漫遊舊城區，品嘗在地美食與參加府前廣場舉辦的「動物狂想曲」親子活動。

林智堅分享，雙層巴士首度進駐新竹市，二樓露天座位可以用不同視角欣賞城市街景，他推薦市民朋友周末除了來到動物園探望久違的動物老朋友，更要把握機會搭乘雙層觀光巴士，留下美好回憶。

交通處表示，「樂樂號雙層觀光巴士」停靠站為新竹動物園與北大公園2站，民眾從北大公園下車後，可以一路沿著「城隍爺我餓了」地貼，步行5分鐘就可以走到新竹州廳，參加周末兩天「動物狂想曲」親子藝文活動，讓孩子與熟悉的動物卡通明星一同唱跳，此外，更有許多在地傳統美食，隱身在東門市場、城隍廟以及巷弄內，歡迎全國民眾探索舊城區古蹟與美食。

交通處長倪茂榮表示，「樂樂號雙層觀光巴士」周末兩天上午10點準時於動物園發車，每30分鐘1班，末班車為下午5點從新竹市立動物園出發，全程免費，一趟可以乘坐57人，為考量安全，雙層觀光巴士不設置站位，機會十分難得，有興趣的市民朋友可以把握機會，於現場依指示排隊上車。

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