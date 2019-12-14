新竹市「動物園OPEN鬧」開講動物冷知識　河馬樂樂亂入親子狂嗨

▲動物專家於風Live House開講動物秘辛，吉祥物河馬樂樂亂入現場逗得大家狂嗨笑翻。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者林璟倩／新竹報導

即將於12/28重新盛大開園的新竹動物園，近期緊鑼密鼓籌辦各式宣傳活動，邀請民眾共襄盛舉這場新竹大囍事，新竹市政府於12/14下午在風Live House更特別舉辦了一場「新竹講：城市美感的8堂課－動物園OPEN鬧」活動，透過動物園園長與團隊成員的精彩分享，一一揭露許多不為人知的動物生活內幕，近期人氣超高的新竹市動物園吉祥物「河馬樂樂」也到現場亂入，引起大小朋友騷動，活動不只讓民眾對動物園有更進一步的認識，也更加期待重新開園日的到來。

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▲新竹市政府重視美感及設計專業，動物園重新開幕視覺形象美到讓大人小孩感受新竹不一樣。

▲新竹市動物園開園限定商品超萌超吸睛，詢問度爆高。

活動一開始，主持人黃冠傑、龍龍準備許多動物冷知識要考考民眾，也在新竹市立動物園園長楊家民、台北木柵動物園園長金仕謙，新竹市立動物園研究員岡元友實子等動物專家的「隨考解說」解說中，讓大家了解原來水母沒有心臟、袋熊的便便是正方形、無尾熊睡眠時間長達22小時是因為主食中的尤加利含有毒素需要長時間消化…等各種顛覆傳統印象的冷知識，其中一位小朋友竟然答對蝸牛有2.5~3萬顆牙齒，讓動物專家們都相當佩服，大讚神厲害！

▲熱愛動物的小朋友答對超難冷知識，連動物專家都狂讚厲害！

除了冷知識問答之外，動物專家們也分享不少動物私底下生活秘辛以及即將重新開園的動物園規劃構思，其中令大家最好奇的「這些動物到底是哪裡來的？」楊家民及金仕謙都表示，過去不少動物都是來自民眾非法飼養後不知該如何照顧，只好送養至動物園，許多動物都曾有過令人鼻酸的經歷，藉此提醒小朋友們千萬不要因為一時覺得可愛就隨意飼養野生動物，若真的想要養寵物記得要量力而為、以領養代替購買，呼籲民眾尊重動物的生命權。

▲三位動物專家在座談會上不只爆料動物私生活秘辛，也與民眾分享即將重新開園的新竹市動物園巧思。

▲「新竹講：城市美感的8堂課」系列論壇活動與市民互動多。

新竹市政府行政處處長白舒樺表示，新竹市是一個「三高一低」高學歷、高所得、高出生率、平均年齡低的年輕城市，市民普遍對知識性活動相當感興趣，因此「新竹講：城市美感的8堂課」系列論壇活動，更傾向輕鬆活潑的市民分享會，其中有3場是以即將重新開幕的動物園為主題，希望打破論壇等於菁英對談的刻板印象，讓年輕父母也有機會帶著孩子一同來交流學習。

而在活動風Live House空間現場也呈現新竹市政府近年積極在城市美學扎根的成果，主張透過減法設計、尊重專業、以人為本三大角度，用美學治理城市，希望透過好的公共建設及優質活動，為市民帶來光榮感。

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