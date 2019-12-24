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Apple送聖誕禮　免費送你聽Apple Music半年

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▲▼Apple Music。（圖／翻攝自Apple官網）

▲只要下載《Shazam》App，就有機會獲得Apple Music免費試聽半年。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

今天就是平安夜了，想到要買什麼東西好好地犒賞自己了嗎？Apple今年要送你一個大禮，只要下載聽歌辨曲App《Shazam》，最多可獲得六個月免費試聽Apple Music。

事實上，原先Apple Music新用戶就可以獲得免費三個月的試聽優惠，但是Apple這次與《Shazam》合作，只要新用戶下載《Shazam》App，並在《Shazam》當中啟用Apple Music，就可以再延長三個月的免費試聽資格。

值得注意的是，根據批踢踢iOS版網友分享，這項半年的免費兌換優惠似乎僅限於美國、英國，以及加拿大等地區用戶，不過有持有台灣Apple ID的網友成功兌換到一至六個月不等的免費試聽優惠，當然大部分的網友並沒有跳出優惠兌換資訊。

《ETtoday新聞雲》記者也試著獲取這項優惠，不過並沒有成功獲得好康，有興趣的使用者不妨可以碰碰運氣，或許可以換到半年的免費試聽優惠。

不過，Apple要送的禮物不只這些；先前已停止服務的App《12 Days of Christmas App》今年透過其他活動的方式來重新開放服務；從今（24）日起到29日，使用者可以在App Store下方的Today、遊戲，或是App三個項目當中，隨機點選就有機會找到官方所贈送的聖誕驚喜禮物。

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲歡慶！優惠好康都在這裡～～

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