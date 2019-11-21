Apple Music打入商場　蘋果提供商業用戶音樂服務

▲蘋果推出了針對商業客戶的「Apple Music for Business」計劃。（圖／取自Ａpple）

記者謝仁傑／綜合報導

串流媒體服務通常是不允許音樂或影片服務在商業場所進行播放，如Spotify和Apple Music等，都有在消費者許可條款中註明。而現在起，蘋果推出了針對商業客戶的「Apple Music for Business」計劃，允許企業用戶在商業場所能合法地播放音樂。

據《華爾街日報》報導，蘋果正在與音樂娛樂供應商PlayNetwork Inc.合作推出「Apple Music for Business」，Levi’s和哈洛德（Harrods）百貨公司開始測試這項新服務。企業用戶可以使用專屬的iPhone或iPad控制正在播放的音樂，該計劃已經試運行了接近半年，現在正計劃擴展到更大的商店。

蘋果主要負責音樂策劃，為每個商用客戶建立專屬的播放清單。PlayNetwork Inc.則負責處理零售商店中服務的營運及複雜的許可協議和版權問題，需要製定這些協議才能在零售商店中播放這些歌曲。

據外媒報導指出，自從Apple Music for Business首次亮相以來，已經吸引了25家企業客戶。當這些帳戶啟用之後，將有10,000多個零售點可以透過Apple Music for Business播放音樂，其中也包含蘋果自己的實體店面。

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