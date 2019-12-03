紐約直擊／華人遊戲崛起　App Store入選最佳、趨勢榜單

▲App Store遊戲趨勢。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／紐約報導

Apple稍早公布了App Store年度最佳遊戲、App，在遊戲方面，華人製作的遊戲可說是大放異彩，不僅《Sky光˙遇》團隊拿下了今年的iPhone年度最佳遊戲，就連遊戲趨勢榜單中，也可見到許多華人製作的遊戲入列。舉例來說，像是大宇遊戲推出的《軒轅劍：龍舞雲山》，以及紫龍遊戲所推出的《夢幻模擬戰》都出現在今年的年度遊戲趨勢當中。

遊戲不再是只能給小孩子遊玩

陳星漢所帶領的遊戲製作團隊，這次是以《Sky光˙遇》拿下iPhone年度最佳遊戲獎；陳星漢指出，團隊總共耗時了7年的時間製作這款手機遊戲，內容不但宣揚人性正面價值觀，且還蘊含了藝術底蘊。

陳星漢解釋，有些人腦海中對於「遊戲」的認知還停在「是給小孩子玩的」的觀念，與藝術搭不上邊；不過《Sky光˙遇》鎖定的群眾是全年齡層的人，不但小孩能遊玩，成年人也能被感動，因此這款遊戲中不參雜暴力、色情與博弈。

除了要屏除暴力等元素外，這款遊戲也要能夠啟發玩家的正面能量，因此遊戲中的角色能夠牽手、擁抱，以及合作闖關，玩家之間能夠互相交談、成為好友；陳星漢表示，甚至有不同年齡層的玩家成為忘年之交，整體來說，《Sky光˙遇》就像是一個以遊戲為呈現的社交平台。

復刻總能蹦出新體驗

《軒轅劍》相關的遊戲題材總是不會在這個市場中缺席，由大宇遊戲與網易遊戲共同開發的《軒轅劍：龍舞雲山》亦是如此；這款遊戲是以傳統中國水墨畫的風格聞名，且為了讓玩家有更好的遊戲體驗，因此在遊戲中時裝、背景的美術設計上仍不斷地精進，這或許就是吸引玩家願意繼續駐足遊玩的原因。

而說到復刻版就不得不提到這次也入選年度遊戲趨勢的《夢幻模擬戰》，這款遊戲也是相當具有「歷史性」，《夢幻模擬戰》是28年前的日本經典遊戲，而後由紫龍遊戲拿下遊戲IP，並在手機遊戲中推出。

紫龍遊戲創辦人沈力航指出，《夢幻模擬戰》是為戰棋類遊戲，當初會想將這款遊戲搬上手遊當中，是因為團隊注意到這種側重於策略性的遊戲形式在手遊當中比較少見，但是是必能吸引到一群特定的玩家族群。

▼紫龍遊戲創辦人沈力航（右）表示，《夢幻模擬戰》是屬於「大齡」的遊戲，大多年紀都是30歲上下玩家大約佔了總玩家數量的三成。（圖／記者邱倢芯攝）

沈力航與團隊成員都笑著說，《夢幻模擬戰》是屬於「大齡」的遊戲，大多年紀都是30歲上下，1980年後出生的玩家大約佔了總玩家數量的三成；從去年8月上線至今，已經在iOS平台有600萬的下載量。

不過雖然是復刻版，總是會參入新的遊戲元素，例如玩家想要特定角色，那麼就要以課金抽卡的方式進行。且為了吸引重「音質」的玩家下載，遊戲當中的每一個角色都是由日本聲優重新配音，且會針對歷代的《夢幻模擬戰》經典劇情一一還原。

雖然總體來說還是以走格子的方式進行遊戲，不過像是對戰時會出現大場面的戰鬥動畫等，也是必須要加入的新元素。

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