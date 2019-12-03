　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

紐約直擊／華人遊戲崛起　App Store入選最佳、趨勢榜單

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼App Store遊戲趨勢。（圖／記者邱倢芯攝）

▲App Store遊戲趨勢。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／紐約報導

Apple稍早公布了App Store年度最佳遊戲、App，在遊戲方面，華人製作的遊戲可說是大放異彩，不僅《Sky光˙遇》團隊拿下了今年的iPhone年度最佳遊戲，就連遊戲趨勢榜單中，也可見到許多華人製作的遊戲入列。舉例來說，像是大宇遊戲推出的《軒轅劍：龍舞雲山》，以及紫龍遊戲所推出的《夢幻模擬戰》都出現在今年的年度遊戲趨勢當中。

遊戲不再是只能給小孩子遊玩
陳星漢所帶領的遊戲製作團隊，這次是以《Sky光˙遇》拿下iPhone年度最佳遊戲獎；陳星漢指出，團隊總共耗時了7年的時間製作這款手機遊戲，內容不但宣揚人性正面價值觀，且還蘊含了藝術底蘊。

陳星漢解釋，有些人腦海中對於「遊戲」的認知還停在「是給小孩子玩的」的觀念，與藝術搭不上邊；不過《Sky光˙遇》鎖定的群眾是全年齡層的人，不但小孩能遊玩，成年人也能被感動，因此這款遊戲中不參雜暴力、色情與博弈。

除了要屏除暴力等元素外，這款遊戲也要能夠啟發玩家的正面能量，因此遊戲中的角色能夠牽手、擁抱，以及合作闖關，玩家之間能夠互相交談、成為好友；陳星漢表示，甚至有不同年齡層的玩家成為忘年之交，整體來說，《Sky光˙遇》就像是一個以遊戲為呈現的社交平台。

復刻總能蹦出新體驗
《軒轅劍》相關的遊戲題材總是不會在這個市場中缺席，由大宇遊戲與網易遊戲共同開發的《軒轅劍：龍舞雲山》亦是如此；這款遊戲是以傳統中國水墨畫的風格聞名，且為了讓玩家有更好的遊戲體驗，因此在遊戲中時裝、背景的美術設計上仍不斷地精進，這或許就是吸引玩家願意繼續駐足遊玩的原因。

而說到復刻版就不得不提到這次也入選年度遊戲趨勢的《夢幻模擬戰》，這款遊戲也是相當具有「歷史性」，《夢幻模擬戰》是28年前的日本經典遊戲，而後由紫龍遊戲拿下遊戲IP，並在手機遊戲中推出。

紫龍遊戲創辦人沈力航指出，《夢幻模擬戰》是為戰棋類遊戲，當初會想將這款遊戲搬上手遊當中，是因為團隊注意到這種側重於策略性的遊戲形式在手遊當中比較少見，但是是必能吸引到一群特定的玩家族群。

▼紫龍遊戲創辦人沈力航（右）表示，《夢幻模擬戰》是屬於「大齡」的遊戲，大多年紀都是30歲上下玩家大約佔了總玩家數量的三成。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼App Store遊戲趨勢。（圖／記者邱倢芯攝）

沈力航與團隊成員都笑著說，《夢幻模擬戰》是屬於「大齡」的遊戲，大多年紀都是30歲上下，1980年後出生的玩家大約佔了總玩家數量的三成；從去年8月上線至今，已經在iOS平台有600萬的下載量。

不過雖然是復刻版，總是會參入新的遊戲元素，例如玩家想要特定角色，那麼就要以課金抽卡的方式進行。且為了吸引重「音質」的玩家下載，遊戲當中的每一個角色都是由日本聲優重新配音，且會針對歷代的《夢幻模擬戰》經典劇情一一還原。

雖然總體來說還是以走格子的方式進行遊戲，不過像是對戰時會出現大場面的戰鬥動畫等，也是必須要加入的新元素。

►果粉沒下載就落伍了！Apple公佈App Store年度最佳遊戲、App

►Selena Gomez愛用成「爆款」App　《Unfold》入選年度App趨勢

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
外送員「邊騎邊導航」！行人過馬路遭撞…顱內出血命危
兒盟3.7億買辦公室遭轟「狂接退捐電話」！執行長回應了
9-10月「7張千萬發票」明細出爐！全家27元買飯糰中大獎
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

紐約直擊／華人遊戲崛起　App Store入選最佳、趨勢榜單

T-Mobile搶先在全美推出5G服務！　但5G手機用戶才能享受飆網速

Google Play 2019年度最佳榜單出爐　MIT App佔領全球17地榜單

LINE Pay App慶上線！每週二四發送限量優惠券　結盟foodomo拓點、攜手GoShare送點數

紐約直擊／Selena Gomez愛用成「爆款」App　《Unfold》入選年度App趨勢

紐約直擊／果粉沒下載就落伍了！Apple公佈App Store年度最佳遊戲、App

小摩：蘋果明年春天推平價iPhone、9月推4款5G的OLED新機　發表會改每年2次　

蘋果陷入MacBook「蝴蝶」鍵盤挨告糾紛　加州法官拒絕駁回集體訴訟

LINE Pay獨立App全新上線！　明年首季開放日、韓、泰跨境支付服務

臉書新工具能輕鬆轉移照片至Google相簿　明年初推送至全球

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

小S聞高以翔驟逝心痛大哭　憶《康熙》吃他豆腐...「紳士又溫暖」

視訊媽寶 + AA制「以口計價」摳男　超瞎2對2聯誼！隔壁正妹笑到流淚

「一旦輸血便不能認這個小孩...」 醫挫折經驗：無法說服別人信仰

不滿重機佔道！貨車按喇叭逼車 怒嗆「靠右騎」...騎士不服暴口角

高雄超狂「150元鮮蚵吃到飽」！ 還有泰國蝦3斤999元爽嗑一波

紐約直擊／華人遊戲崛起　App Store入選最佳、趨勢榜單

T-Mobile搶先在全美推出5G服務！　但5G手機用戶才能享受飆網速

Google Play 2019年度最佳榜單出爐　MIT App佔領全球17地榜單

LINE Pay App慶上線！每週二四發送限量優惠券　結盟foodomo拓點、攜手GoShare送點數

紐約直擊／Selena Gomez愛用成「爆款」App　《Unfold》入選年度App趨勢

紐約直擊／果粉沒下載就落伍了！Apple公佈App Store年度最佳遊戲、App

小摩：蘋果明年春天推平價iPhone、9月推4款5G的OLED新機　發表會改每年2次　

蘋果陷入MacBook「蝴蝶」鍵盤挨告糾紛　加州法官拒絕駁回集體訴訟

LINE Pay獨立App全新上線！　明年首季開放日、韓、泰跨境支付服務

臉書新工具能輕鬆轉移照片至Google相簿　明年初推送至全球

中學五人制足球賽南區開踢　國高中36隊拚明年全國賽

快訊／綠營網軍現形、砂石案纏身　李佳芬：不管你再怎麼黑我就是不怕！

限速標誌畫在路面上　高市交通寧靜示範區收效

保育欖蠵龜遭誤捕！嘴纏魚線釣鉤　暫置救援桶待後送

八點檔反派男星安定亞回高雄選立委　新崛江總部「花籃全倒」遭破壞

「犧牲中部人的健康！」　王惠美嚴厲譴責中央放寬中火燃煤

天有異象？韓國瑜返高雄「愛河魚狂跳上岸」　韓粉喜：一睹龍顏

楊恩生涯前100場里程碑　史上第二人喬登都辦不到

選錯沐浴乳＝背狂冒痘！醫授「8習慣」練背殺...洗澡方式超重要

陳建州、范瑋琪現身高以翔靈堂致意　一到場就擁抱送暖

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

3C家電熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

App Store年度最佳遊戲、App公佈

Google譯者工具包明天起停止服務！人氣不敵谷歌翻譯

手機短命的10大地雷！　隨意丟進包包、放窗邊被陽光直射都是NG

LINE Pay獨立App全新上線！　明年首季開放日、韓、泰跨境支付服務

蘋果放大招！傳明年新iPhone將與AirPods綑綁銷售

黑五買一波！iPhone X新機下殺4.1折　只賣1萬6900元

年底最大「資訊月」12/4登場　4大筆電品牌新機齊發搶買氣

小摩：蘋果明年春天推平價iPhone　9月推4款5G的OLED新機　

LINE Pay App慶上線！每週二四發送限量優惠券　結盟foodomo拓點、攜手GoShare送點數

《Unfold》入選年度App趨勢

蘋果陷MacBook「蝴蝶」鍵盤挨告糾紛　加州法官拒絕駁回集體訴訟

Apple業績成長新亮點是Apple Card！　分析師關注蘋果跨足金融服務

TrendForce：三星、華為、蘋果是手機Q3市佔前三強　

更多熱門

相關新聞

App Store年度最佳遊戲、App公佈

App Store年度最佳遊戲、App公佈

Apple今（3）日在紐約公布了App Store年度最佳遊戲與App，在遊戲類方面，獲得年度最佳獎的有《Sky光˙遇》（iPhone）、《光明旅者Hyper Light Drfter》（iPad）、《GRIS》（Mac）、《Wonder Boy: The Dragon’s Trap》（Apple TV），而今年新加入的雲遊戲平台Apple Arcade，則是由《Sayonara Wild Hearts》奪得最佳獎。

《密特拉之星》開放事前預約

《密特拉之星》開放事前預約

Apple也擋不了！17款App內藏木馬病毒

Apple也擋不了！17款App內藏木馬病毒

《決勝時刻 Mobile》免費下載！

《決勝時刻 Mobile》免費下載！

NEXON推出童話冒險風MMORPG

NEXON推出童話冒險風MMORPG

關鍵字：

手遊App StoreSky光˙遇軒轅劍：龍舞雲山夢幻模擬戰

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

蕾菈爆「被脫衣胸前走光片」網瘋傳！本人回應

高以翔「求婚女友前」猝逝！

孫安佐PO文「很想你」見留言標記米砂！淡定秒回網笑翻

快訊／《有瑕疵的人們》車璌河身亡！得年27歲

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

林志玲點頭結婚「關鍵電話」曝光

韓營內部民調曝　「地下賭盤傻掉了」

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設典雅

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

高以翔頭七　準未婚妻Bella憔悴現身

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

更多

最夯影音

更多
高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴

高以翔水晶棺落地　家屬忍痛一路陪伴
挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

調皮弟搶牽繩拍狗...家人急制止　下秒慘遭「霸王硬上弓」網笑翻

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

高以翔水晶棺抵一殯　父母靈堂道謝：你們辛苦了

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面