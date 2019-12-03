紐約直擊／果粉沒下載就落伍了！Apple公佈App Store年度最佳遊戲、App

▲Apple公布App Store年度最佳遊戲、App。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／紐約報導

Apple今（3）日在紐約公布了App Store年度最佳遊戲與App，在遊戲類方面，獲得年度最佳獎的有《Sky光˙遇》（iPhone）、《光明旅者Hyper Light Drfter》（iPad）、《GRIS》（Mac）、《Wonder Boy: The Dragon’s Trap》（Apple TV），而今年新加入的雲遊戲平台Apple Arcade，則是由《Sayonara Wild Hearts》奪得最佳獎。

在年度最佳App方面，則是有《Spectre相機》（iPhone）、《Flow由Moleskine呈現》（iPad）、《Affinity Publisher》（Mac），以及《The Explorers》（Apple TV）拿下。

遊戲：

《Sky光˙遇》強調人性正面價值觀

端視現在的手遊市場，《Sky光˙遇》算是相當特別的一款遊戲，內容不以打打殺殺為主軸，而是以傳播人性正面價值觀，強調互相依賴、並非競爭類的手機遊戲。

《Sky光˙遇》是由獲得2013年年度最佳遊戲《風之旅人》的製作團隊的新作，在今年7月19日正式推出；團隊著名遊戲設計師陳星漢指出，這款遊戲適合給全年齡的人所遊玩，沒有暴力、色情、博弈等元素在其中。且這款遊戲強調的是人與人之間的互相合作、情感交流，《Sky光˙遇》的人物之間可互相牽手與擁抱，讓你在遊戲的旅途上不再孤單。

▼《Sky光˙遇》不以打打殺殺的元素為主，而是強調人性正面價值觀。（圖／記者邱倢芯攝）

有許多人可能會認為，現在的手遊就是要參雜打打殺殺的元素才能吸引玩家目光，且才能進一步盈利。對此，陳星漢表示，這款遊戲雖然是正面題材，不過從7月開放至今已開始獲利；玩家課金的方式有二種，一是要求玩家內購部分特殊內容，其二則是「點讚」其他玩家。

陳星漢進一步解釋，在遊戲當中玩家無法以課金的方式替自己添購時裝、道具等虛寶，不過若是其他玩家認為你是一個好相處的夥伴，那麼其他玩家可以花錢「點讚」你，並透過「讚」的方式讓你獲得遊戲虛寶。

《光明旅者Hyper Light Drfter》經典砍殺遊戲

《光明旅者Hyper Light Drfter》是經典的砍殺類遊戲，這款砍殺遊戲不僅遊戲畫風漂亮，且其呈現的視覺效果可以指引玩家，讓玩家可以喘口氣；在緊張刺激的打鬥場景中，遊戲中的美景還能讓你放鬆。

最特別的是，《光明旅者Hyper Light Drfter》使用的是經典的16-bit模式，再加上現代化的遊戲機制與更大規模的設計，讓玩家在遊玩的過程當中特別有感覺。

幾乎沒有文字的《GRIS》

擁有精美畫風的《GRIS》相當吸引人；這部遊戲的主軸始於一個名為Gris的小姑娘，她由於生活中痛苦的經歷，而迷失在自己的世界中，她的裙擺折射著她跋涉於悲傷之中的旅途，並為她賦予新能力。

這款遊戲幾乎沒有文字，僅有簡單、通用的操作提示，也因此玩家可以不受語言限制來享受到遊戲帶來的樂趣。

《Wonder Boy: The Dragon’s Trap》

現代遊戲較為少見2D平面呈現，而《Wonder Boy: The Dragon’s Trap》就是融合了探索、動作與冒險等元素的2D經典老遊戲風格。不過有趣的是，雖然遊戲名稱寫著「Boy」，但玩家若是不想要使用男性角色，也可選擇全新登場的女主角少女來進行遊戲；在選角畫面時，如果選擇男性角色，就會寫著「Wonder Boy」，但如果換成女性角色，則會改為「Wonder Girl」。

結合音樂與遊戲元素的《Sayonara Wild Hearts》

這款遊戲的遊玩方式相當簡單，就是操控主角，以騎乘摩托車、踩滑板、斗舞、發射雷射光、揮舞利劍，以及擊破心臟等。且這款遊戲就某種程度上來說，也是一款節奏型遊戲，每次都要配合定製的流行音樂曲目來闖關。

這款遊戲僅在Apple Arcade上推出，且目前提供免費試玩的服務。

▼《Sayonara Wild Hearts》獲選Apple Arcade上App Store年度最佳遊戲。（圖／記者邱倢芯攝）

App：

擁有最佳的長曝光效果《Spectre相機》

《Spectre相機》對於許多愛拍照的使用者來說，可說是相當有用的App，這款App利用了人工智慧功能，來打造出有趣的長曝光效果。透過這款相機App，你可以達到三個效果：

˙讓路人消失：對於熱愛旅遊、拍照的使用者來說，最討厭但又最常遇到的情況，就是想拍的景色都有其他路人走動，使得拍照時不是得東閃西閃，就是要等上一段時間，讓路人走散一些。不過使用者只要在《Spectre》設定中長時間拍攝，就能夠清除掉照片中的人群。

˙光軌：說到「長曝光」大家腦海中第一個浮現的一定就是光軌拍攝；只要到了晚上，《Spectre》的人工智慧場景辨識功能就會自動切換模式，以利使用這拍攝出漂亮的光軌。

˙水景：《Spectre》的共同創辦人暨工程師Ben Sandofsky在分享時就提到，這款App相當適合拿來拍攝水景，舉凡像是瀑布、海浪、湧泉，以及多種水景景色，都可以透過這款App拍攝出朦朧水流。

《Flow由Moleskine呈現》

這是一款筆記本類的App，可支援iPhone、iPad上建立簡單的繪畫、乃至於複雜的藝術作品，與精美的文字紀錄。

對於創作者來說，《Flow由Moleskine呈現》最棒的地方是，其所提供的工具集可不段的調整顏色，且同一色系、色調就有許多細微差距的選擇，筆觸大小也有許多款式。

▼在《Flow由Moleskine呈現》上可以做出簡單的繪畫、乃至於複雜的藝術作品，與精美的文字紀錄。（圖／記者邱倢芯攝）

用於個人出版作品的《Affinity Publisher》

Mac的年度最佳App由《Affinity Publisher》當之無愧，這款App最主要的功能就是可以用簡單的方式來排版，舉凡電子報、社區活動宣傳單等都可以使用這款App來製作排版，

而在今年Apple所舉辦的年度最佳App活動當中，有發給每一位參加者一本得獎作品簡介冊，而這本冊子的排版就是由《Affinity Publisher》所完成的。

▲▼《Affinity Publisher》可讓你更簡單做出印刷品的排版。（圖／記者邱倢芯攝）

建立地球文化的《The Explorers》

這款App想建立的是一種社區的概念，而當中的主題是以地球文化、自然、人類遺產為主軸，無論是攝影師、科學家、藝術家，或是任何身份的你都可以加入這個社區。

使用者可以將照片、影片作品上傳到《The Explorers》中，讓世界上各個角落的人都可以「更好了解、更好保護」現在的環境，這款App的開發者想要打造一份巨大的地球清單，並以4K HDR高清畫質來展現地球之美。

《The Explorers》的開發者分享，這款App並不會投放到YouTube等影音平台中，因為《The Explorers》當中有個重點，就是可讓使用者暢享免費無廣告的體驗。另外，為了讓世界各地的使用者更好上手，這款App支援17種語言、在170個國家上線。

最值得一提的是，《The Explorers》目前上線僅僅三週的時間，已有超過五萬名註冊會員。

►Selena Gomez愛用成「爆款」App 《Unfold》入選年度App趨勢

其他人也看了這些～

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～