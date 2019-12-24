即時通訊軟體ToTok遭爆料是監控工具　Apple與Google緊急下架

▲社交軟體涉及國家監視監聽。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝仁傑／綜合報導

據《紐約時報》報導，蘋果和Google接獲《泰晤士報》提供ToTok涉嫌監視用戶的消息，經調查後，皆已從App Store及Google Play商店下架了該社群軟體。消息指出，即時通訊應用程式ToTok，是阿拉伯聯合大公國用來監視公民的工具，透過用戶的聯絡人列表挖掘數據，且透過提供天氣預報來追蹤用戶位置。

據外媒報導，阿拉伯聯合大公國一直監視及監聽國內的異議份子，包括駭客入侵西方記者、清空評論家的銀行帳戶，以及暗中鎮壓各種人權活動人士。

ToTok軟體與總部位於阿布達比的網路安全公司DarkMatter連接，而目前DarkMatter正受聯邦調查局（FBI）的調查，原因是這間公司有存在網路犯罪的嫌疑。美國的一項情報評估也指出ToTok與總部位於阿布達比的數據公司Pax AI有關聯。

ToTok在App Store和Google Play商店上架時，已被中東、北美、歐洲、亞洲和非洲等數百萬用戶下載。由於WhatsApp和Skype等部分社交通訊軟體，在阿拉伯聯合大公國被禁用，因此ToTok在該國特別受歡迎。

儘管號稱快速又安全，ToTok並未使用WhatsApp、Signal或Skype等軟體的端點加密。但仔細看，卻有一項洩露用戶數據的提示埋在隱私政策中：「我們可能會與集團公司共享您的個人數據。」

專家建議，已在手機上安裝ToTok的用戶，趕緊將它刪除，以防遭到駭客或有心人士的監視或監聽。



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