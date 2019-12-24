吳秉叡PO長照政績「財源成長8倍」！　陳明義深根新莊14年：在地人很認同我

▲吳秉叡回顧政績。（圖／翻攝自吳秉叡FB）



記者黃可昀／綜合報導

選舉倒數18天，新北市第4選區（新莊）民進黨立委候選人吳秉叡回顧政績，提出自己在長照、減稅、環境改善等方面的改善，23日再度PO文表示，改革後的長照制度，「長照財源成長8倍達到400億，全台的ABC專業服務據點也已超過5000處，服務人數更將超過20萬人。」國民黨陳明義則是今天一早就到路口拜票，並開直播和新莊鄉親互動。

吳秉叡在貼文中提到，他曾向主管機關提出四大訴求：擴大服務、增加財源、增加扣除額，以及提高服務員薪資，讓老人照護的服務更廣、更深入，也有更完善的設備，最重要的是吸引人才投入，共同建立起完善的長照網。目前居家服務員的月薪已從3萬增加到3.3萬，個案也享有12萬的長照扣除額，減輕不少家庭的負擔。

國民黨陳明義則是維持行動派，繼續早起站路口向鄉親問候，同時開直播和大家聊政策，「我在新莊服務了14年，所以新莊人對我的認同非常高，新莊每一個足跡都有我的建設」，也提到自己每天到學校、市場、公園拜票，從早到晚站在路口旁向大家問候，但他反而每天精神都很好，「因為越走越有信心，認真是會被看見的，認真是會被肯定的」，不需要在競選看板上強調自己會做事，因為選民都看在眼裡，大家自然會用選票替他評分。

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