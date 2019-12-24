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再等4年！巴黎聖母院今年無聖誕彌撒　曝200年未中斷：上一次是法國大革命

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▲▼ 聖母院 。（圖／路透）

▲聖母院於年初起火燃燒，屋頂和尖塔毀塌。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴黎聖母院（Notre Dame）自今年上半年遭火焚後，維修重建工作仍在進行中，而即將到來的聖誕彌撒勢必得錯過了，這是200多年來首見。法國總統馬克宏已經訂下5年計畫，想要到聖母院參加彌撒的人，還得等至少4年。

綜合外電報導，聖母院於14世紀建成，至今已經855年；聖母院總司鐸蕭維（Patrick Chauvet）告訴《美聯社》記者，一次大戰大屠殺期間，聖母院仍然能夠堅持舉行聖誕彌撒，到了二次大戰德國納粹掌控巴黎期間，聖誕彌撒也不曾受到納粹阻撓。最近一次停止舉辦，是在1789年法國大革命期間，由於教堂被反基督宗教的革命人士掌控住，才被迫停止儀式。因此到2019年停辦以前，聖母院已經持續了200年以上不中斷的聖誕儀式。

▼屹立855年的聖母院，失火前外觀 。（圖／路透）

▲▼ 聖母院 。（圖／路透）

▲▼2017年的巴黎聖母院。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年的巴黎聖母院。（圖／達志影像／美聯社）

巴黎聖母院於4月15日突然發生大火，火勢迅速擴大，讓消防員難以控制。眼看老教堂冒出濃煙，屋頂和尖塔被燒毀墜落，當時見到的巴黎當地人和遊客們無不感到驚訝。不過主鐘塔和外牆倖免於難，教堂內的宗教聖物和藝術品也沒有遭到火噬。

今年聖誕彌撒可以轉往距離聖母院1公里多，羅浮宮附近的聖日耳曼奧塞爾教堂（Saint-Germain l'Auxerrois）參加，該教堂同時也會提供聖母院神職人員等，一個暫時安置的住所。10月時，法國文化部表示，已經募集超過1億歐元的重建資金，為這間曾是皇家教堂的知名地標，注入重新雄偉的助力。

▼ 受到重創的聖母院，預計在5年內修復完成。（圖／翻攝自臉書／Notre Dame de Paris）

▲▼ 法國巴黎聖母院因大火受到重創。（圖／翻攝自臉書／Notre Dame de Paris）

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