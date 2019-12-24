　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機車大叔偏左遭貨車擊落　熱血男追百米攔停！網諷：自殺式攻擊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市發生一起小貨車擦撞機車的車禍，不過小貨車的駕駛並不知情繼續往前開，後頭目擊整起車禍的騎士立刻追了上去，大約追了一百公尺後將肇事小貨車給攔下，劈頭就問：「你撞了人你不知道嗎？我有錄影」，警方隨後趕抵現場處理。

▲熱心民眾拍下車禍畫面，確定小貨車肇逃，而這位熱心民眾還攔停肇事車輛 。（圖／記者吳奕靖翻攝《爆料公社》）

▲熱心民眾拍下車禍畫面，確定小貨車肇逃，而這位熱心民眾還攔停肇事車輛 。（圖／記者吳奕靖翻攝《爆料公社》）

這起車禍發生在23日上午10時30分許，60多歲的邱姓騎士騎乘機車沿民興路走，行經鳳山區鳳仁路與經武路口時，突然機車往左偏移，跟一輛由53歲簡姓駕駛所開乘的小貨車擦撞，邱姓騎士摔倒在地，並造成手腳擦傷，由於事發當下簡姓駕駛仍開乘小貨車持續前行，所幸遇好心民眾協助追回駕駛，並通報警方至現場處置，同時這位好心民眾把車禍當下的畫面交給警方，也上傳到臉書社團《爆料公社》，網友酸：「遇到自殺式攻擊」。

▲熱心民眾拍下車禍畫面，確定小貨車肇逃，而這位熱心民眾還攔停肇事車輛 。（圖／記者吳奕靖翻攝《爆料公社》）

▲熱心民眾拍下車禍畫面，確定小貨車肇逃，而這位熱心民眾還攔停肇事車輛 。（圖／記者吳奕靖翻攝《爆料公社》）

鳳山分局接獲報案後，立即派遣交通分隊車處小組赴現場處置，邱姓駕駛前往長庚醫院就診，經治療後並無大礙，而簡姓貨車駕駛也交由警方帶回交通分隊釐清案情。經警方調查，肇事兩方皆無酒駕情事，由於簡姓駕駛表示事發當下並不知情，是由路人告知才返回現場等待警方處置，訊後全案將依肇事逃逸罪嫌偵辦。

▲肇事小貨車跟重機擦撞後留下的痕跡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事小貨車跟重機擦撞後留下的痕跡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事小貨車跟重機擦撞後留下的痕跡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事小貨車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
守好荷包！　元旦「12大新制」懶人包一次看懂
486先生：1千萬盈餘分紅給同仁、整體調薪12%！「新政策」
閨蜜吃喜酒「東西半球全開」！3伴娘顏值爆表…空姐新娘輸了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鐵人賽路面竟有窟窿致摔癱　基隆市府國賠須967萬確定

國瑜抱嬰遭扭曲　韓辦控「只是堵藍」＋「打馬悍將」違反《選罷法》

家裡爽壞壞小王...還被小孩打斷！人妻被抓包羞喊「他沒割包皮」：比較細長

機車大叔偏左遭貨車擊落　熱血男追百米攔停！網諷：自殺式攻擊

派出所霸氣「平安宴」　員警爽秒殺14菜:快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥　　

「兩條路！打死或強姦」少女姦殺命案　主謀逃死後雙手合十

高雄2醉男餐廳咆哮...警察來也照嗆！辣椒水一噴秒投降

工科男嫩女友「美過蔡依林」…慘遭剁碎雙眼成黑洞　夜半凶宅哭聲頻傳

不爽前車慢慢開　酒駕男拍窗攔車…女駕駛嚇到全身發抖

電機碩士殺嫩女友「恐怖情人特質他都有」　超級媽寶「連把妹也靠娘」　

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

送餐到補習班！天真童突嗆沒讀好書　他瞬間哭笑不得...網：小孩撿到槍？

《馬爾濟斯之歌變奏版》慶祝聖誕節 全新MV+洗腦旋律網笑：會背了啦

哈孝遠婚禮又累又熱「後悔嗎？」　新郎很會回：後悔太晚娶她惹

柯佳嬿變古惑女自封「安平十三妹」　強壓國中生一拳揍過去...超級兇

老弟假借拍攝「火鍋吃播」惡整姊！　隔壁桌狂找碴...差點打起架她嚇壞

鐵人賽路面竟有窟窿致摔癱　基隆市府國賠須967萬確定

國瑜抱嬰遭扭曲　韓辦控「只是堵藍」＋「打馬悍將」違反《選罷法》

家裡爽壞壞小王...還被小孩打斷！人妻被抓包羞喊「他沒割包皮」：比較細長

機車大叔偏左遭貨車擊落　熱血男追百米攔停！網諷：自殺式攻擊

派出所霸氣「平安宴」　員警爽秒殺14菜:快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥　　

「兩條路！打死或強姦」少女姦殺命案　主謀逃死後雙手合十

高雄2醉男餐廳咆哮...警察來也照嗆！辣椒水一噴秒投降

工科男嫩女友「美過蔡依林」…慘遭剁碎雙眼成黑洞　夜半凶宅哭聲頻傳

不爽前車慢慢開　酒駕男拍窗攔車…女駕駛嚇到全身發抖

電機碩士殺嫩女友「恐怖情人特質他都有」　超級媽寶「連把妹也靠娘」　

凍屍案重演？司機以為載水果「背後突傳敲門聲」…貨櫃藏11阿富汗移民險喪命

新北的信義區！每年12月必塞爆…他問「住板橋很潮？」　網：進步屌打三重

單親媽癲癇症發作遭鬥牛犬狠咬身亡　女兒為愛犬抱屈：牠不是故意的

為女友母子鬧僵5個月！一提親「訂婚25萬+五星級婚宴」全男方出　單親媽震驚

財政部：坊間發票對獎App擺烏龍...消費金額爆出10億元　使用官方版最安全可信

降租吧！中山、板橋淪雙北「租壓」最大區　數千物件求租客

兩岸春節加班機規劃出爐！除4機場外「班次無上限」　12/31前敲定

11男女唱歌花1萬8　短裙妹「沒吃沒喝酒」被要求平分…丟1000元：我很扯？

鐵人賽路面竟有窟窿致摔癱　基隆市府國賠須967萬確定

艾瑞絲被砸雞蛋惹孫生不爽！　美麗妄娜刪光IG道歉…簡介突改「貴圈真噁」

社會熱門新聞

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

即／光華商場旁惡火封街　男女痛哭

工科男嫩女友慘遭剁碎　凶宅夜半哭聲頻傳

光華商場旁大樓爆炸聲惡火　9消防員受傷

十八王公橋驚見半裸女屍　身分曝光

第一次就暈船　牙醫師包養酒店妹慘了

娃娃機台主遭8男狂歐！他頭骨碎裂倒血泊亡

電機碩士殺嫩女友　恐怖情人特質他都有

國道南下台南仁德段驚傳火燒車駕駛亡

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

女專生遭記過又被po網罵　2天後失蹤

妻離家出走　醫師綠夫求償1000萬

「狐仙徒弟」瞎掰：與貴人發生關係　2女求改運上當了

即／豹紋女「新店捷運站前墜樓」趴地亡

更多熱門

相關新聞

HONDA機車生產台數「突破4億」

HONDA機車生產台數「突破4億」

HONDA在今年（2019）12月上旬公布旗下摩托車在全世界的生產數量累計已達到4億台。從1949年開始市售第一款摩托車「DREAM Model D」後，HONDA共花了70年才達成這項紀錄。

救護車遭貨車攔腰猛撞！翻2圈側躺路旁　駕駛嚇傻

救護車遭貨車攔腰猛撞！翻2圈側躺路旁　駕駛嚇傻

回顧「日本重機史」的5個第一次

回顧「日本重機史」的5個第一次

東風小康「金穩發」實車搶先曝光

東風小康「金穩發」實車搶先曝光

摩托車暨用品冬季展售會開跑

摩托車暨用品冬季展售會開跑

關鍵字：

重機大叔貨車肇事逃逸擦撞行車記錄器

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

獨／謝和弦爆「FB、IG全被鎖」！牽手吻莉婭放閃見家人

許老三「跩臉開腿」拍時尚片

玻璃心大叔被嫩妹分手　殘暴割她喉還碎臉

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

暴踹短髮正妹！酒醉男遭對方砍死

更強14°C冷空氣！巴逢周末雨襲全台

拒付聘金女友墮胎分手！男追打媽媽「重擊頭部致死」

即／光華商場旁惡火封街　男女痛哭

曾爆美國學歷造假被停職！46歲主播薛楷莉改當護士

Joeman揭密「4不6字原則」變有錢！

雞排妹19歲曾合作日AV片商　內幕曝光

餐點被外送員吃了！丫頭兩邊都不得罪高招處理

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

更多

最夯影音

更多
日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴

日和尚用木魚敲「搖滾神曲」！　魔性「咚咚~鏘」一開口網全笑噴
Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

Jasper哄4歲女孩吃飯很有一套！　「不吃飯的人會死的呀」XD

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

有難同當？三寶女橫切穿越馬路遭撞-10分後尪「同款車禍」網：真的一家人

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

鄧紫棋.五月天飆《盛夏光年》耳機飛了　買阿信歌詞集「不知是盜版還正版」

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

《新西遊記7》全員冬天跳4度水裡　殷志源一腳滑...圭賢又悲觀了XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面