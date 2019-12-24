機車大叔偏左遭貨車擊落　熱血男追百米攔停！網諷：自殺式攻擊

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市發生一起小貨車擦撞機車的車禍，不過小貨車的駕駛並不知情繼續往前開，後頭目擊整起車禍的騎士立刻追了上去，大約追了一百公尺後將肇事小貨車給攔下，劈頭就問：「你撞了人你不知道嗎？我有錄影」，警方隨後趕抵現場處理。

▲熱心民眾拍下車禍畫面，確定小貨車肇逃，而這位熱心民眾還攔停肇事車輛 。（圖／記者吳奕靖翻攝《爆料公社》）

這起車禍發生在23日上午10時30分許，60多歲的邱姓騎士騎乘機車沿民興路走，行經鳳山區鳳仁路與經武路口時，突然機車往左偏移，跟一輛由53歲簡姓駕駛所開乘的小貨車擦撞，邱姓騎士摔倒在地，並造成手腳擦傷，由於事發當下簡姓駕駛仍開乘小貨車持續前行，所幸遇好心民眾協助追回駕駛，並通報警方至現場處置，同時這位好心民眾把車禍當下的畫面交給警方，也上傳到臉書社團《爆料公社》，網友酸：「遇到自殺式攻擊」。

▲熱心民眾拍下車禍畫面，確定小貨車肇逃，而這位熱心民眾還攔停肇事車輛 。（圖／記者吳奕靖翻攝《爆料公社》）

鳳山分局接獲報案後，立即派遣交通分隊車處小組赴現場處置，邱姓駕駛前往長庚醫院就診，經治療後並無大礙，而簡姓貨車駕駛也交由警方帶回交通分隊釐清案情。經警方調查，肇事兩方皆無酒駕情事，由於簡姓駕駛表示事發當下並不知情，是由路人告知才返回現場等待警方處置，訊後全案將依肇事逃逸罪嫌偵辦。

▲肇事小貨車跟重機擦撞後留下的痕跡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事小貨車。（圖／記者吳奕靖翻攝）