台灣也有「東、西德」分裂　正在彰化北斗上演！里長氣到印文宣

▲彰化北斗鎮河濱公園正上演東西德分裂。（圖／翻攝自北斗鎮公所官網）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮人數最多的「西德里」，轄內有四季美不勝收的河濱公園，更是旅遊朝聖的景點之一，沒想到最近里內的民代及部分里民正醞釀要分割成對半，里長氣的印製文宣「西德里ㄝ大代誌」堅決反對，地方人士卻以此笑稱，台灣難不成也要上演「東、西德分裂」了嗎？！

▲彰化北斗鎮正上演東西德分裂。（圖／記者唐詠絮翻攝）

西德里里長黃志忠在文宣內容上指出，「近日公所和代表會」聯手強行要將西得裡劃分為2個里，本案本人完全不同意，此等里民自身權益大事，未經召開里民大會或里民意見調查，就強行要分割，民意和在」。

黃志忠同時強調，「里民居住數十載的所在地，將面臨所有證件要一一變更，要告知所有單位及親朋好友聯絡地址變更，將造成每位里民及各單位諸多不便，此等勞民傷財、擾民、損人利己之事，還一意孤行。各位里民們您們同意嗎」。

▲彰化北斗鎮河濱公園正上演東西德分裂。（圖／翻攝自北斗鎮公所官網）

據了解，公所規劃以河濱公園舊濁水溪為界劃分為東西德里，雖然里長反對，仍以里民們的意見為主，而變更里的行政劃分，須依照地方自治條例辦理，只要是里民及代表會有共識即可辦理研議，送內政部核准後才能確定實施。

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