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柏林圍牆倒塌原因…竟是東德官員「誤解」指令　現場記者大傻眼

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▲▼柏林圍牆倒塌30周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲1989年，民眾拿著工具敲下柏林圍牆。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

世界情勢變化速度之快，但其變化的力道，很難與當年的「柏林圍牆倒塌」相提並論，在一波波革命浪潮中，使得蘇聯共產主義在崩潰邊緣搖擺，而象徵冷戰時期的重要標誌「柏林圍牆」（Berliner Mauer）在1989年11月倒塌後，建立了民主世界的新秩序。BBC在滿30周年之際，整理出當年柏林圍牆倒塌的始末。

1989年11月9日，東德宣布鬆綁人民的旅遊限制，但當時的東德統一社會黨官員沙博夫斯基（Günter Schabowski）誤解上級命令，在未詳細閱讀指令的狀況下，直接在記者會宣布，「現在無需任何證明，即可申請個人出境。」現場記者大吃一驚，在追問更多細節時，沙博夫斯基仍堅稱，包含西柏林在內，所有規定即刻生效。

▲▼柏林圍牆倒塌30周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲當年有數萬民眾聚集等待出境。（圖／達志影像／美聯社）

儘管東德確實有意開放邊境，但並非一夕之間全部鬆綁，但是記者會消息一出，數萬名東德人開始聚集到邊境。當天在場的邊境警衛耶格爾（Harald Jäger）在2009年受訪時指出，他只能瘋狂地打電話給上級，但他既沒有得到開門指令，也無被授權開槍，寥寥無幾的警衛，面對憤怒的人群，「若是真的發生動亂，肯定會造成傷亡，所以我命令所有警衛，打開大門。」

▲▼柏林圍牆倒塌30周年。（圖／達志影像／美聯社）

▲少數圍牆被留下當作紀念。（圖／達志影像／美聯社）

大批東德人穿過檢查哨進入西柏林，大家喜極而泣、互相擁抱，甚至有許多人爬上圍牆，用鐵鎚把這道「鐵幕」敲碎。儘管柏林圍牆在11月9日只是「象徵性」倒塌，但這之後幾天，許多人拿著各種工具，敲下一塊塊牆面當作紀念，也有一些民眾自行鑿出的通道出現，當時留下的小通道也被稱為「圍牆啄木鳥」（Mauerspechte）。

1989年12月23日，西德政府也宣布，該國人可以自由進出東柏林。起初圍牆周圍還有邊防駐軍，但東德政府也逐漸放棄，直到1990年6月13日，東德政府下令正式拆除柏林圍牆，7月1日取消所有邊境控制措施，目前只有少數牆體跟瞭望台被留下當作紀念。

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