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冷血爸不滿3周大兒子「分散辣妻注意力」　拿刀狂刺小身體…殺紅眼再捅愛人！

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▲丹尼斯因為忌妒嬰兒得到妻子更多關注，竟殺妻小。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲丹尼斯因為忌妒嬰兒得到妻子更多關注，竟殺妻小。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國沃爾森德（Wallsend）日前發生一起家庭悲劇。一名27歲的父親因為不滿三周大的兒子出生後，妻子將注意力都放在孩子身上，又會與鄰居媽媽討論育兒細節，一氣之下竟拿刀將兒子活活捅死，接著刺傷妻子，警方逮捕男子時，他竟還冷靜地表示，「我剛殺死了我們的小孩，還有我的妻子。」冷血程度令人不寒而慄。

根據英國《太陽報》報導，丹尼斯（Denis Beytula）在兒子上未出生前，對妻子安德里亞（Andreea Stefan）就有極大的控制慾，甚至不允許她跟其他人當朋友，只能全心全意在她身上。直到三周前兒子出生後，夫妻倆因為照顧小孩時常爆發口角，甚至丹尼斯認為妻子將對自己的注意力分散。

案發當天，丹尼斯拿著刀子朝3周大的兒子瘋狂亂刺致死，接著對安德里亞刺了多刀，導致重傷。犯案後，丹尼斯獨自離開住處報警，並且對接聽電話的警消人員冷靜的說出犯案地點，「我剛殺了我的妻子跟孩子」。警方抵達現場後，發現丹尼斯的臉上、身上都沾滿鮮血，立即將他逮捕。

▲丹尼斯遭逮捕時相當冷靜。（圖／翻攝自Youtube）

▲丹尼斯遭逮捕時相當冷靜。（圖／翻攝自Youtube）

不幸的是，嬰兒經過搶救最後仍回天乏術，而安德里亞仍在醫院接受療，事後更說出早在孩子出生之前，丹尼斯就會用很極端的方式控制她，直到孩子出生後，丹尼斯的控制變得更加恐怖，甚至會忌妒嬰兒。承辦的督察多德斯（Graeme Dodds）表示，丹尼斯已經不是一個慈愛的父親，也不像一般父親把孩子當作摯愛，因為忌妒跟自私讓他想摧毀自己的孩子。訊後丹尼斯被指控重傷罪、殺人罪、虐童罪。

不久前，丹尼斯曾在臉書上公開放閃，提到自己擁有最完美的妻子，如今卻對妻小痛下毒手，讓不少親友及網友留言，「這就是你所謂的愛？」、「你真的是最丟臉的男人」、「你若覺得她很完美，為何還做出這樣的事情？」

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