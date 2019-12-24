史上最強「禍水」！她美到「亡一國兩卿」連兒子也遭殃

▲夏姬。（圖／翻攝自維基百科）

記者馬叔安／綜合報導

春秋時代的美女夏姬由於天生麗質，受到陳靈公、孔寧、儀行父、楚莊王的爭搶，進而導致了兒子夏徵舒殺陳靈公、楚師伐陳等歷史事件，連帶促成了陳、楚、晉等國家的衰亡，號稱「殺三夫一君一子，亡一國兩卿」，連她的女兒也受到晉國大夫的爭搶，導致晉國分裂成韓、趙、魏，改寫了春秋時代的歷史。

夏姬約生活於公元前630年左右，為鄭穆公姬蘭之女，劉向《列女傳》形容她「其狀美好無匹，內挾伎術，蓋老而復壯者。」夏姬初歸兄長子蠻照顧，子蠻去世後嫁與陳國大夫夏御叔，生子子夏徵舒，又號子南。宣公八年，夏姬與陳靈公及其兩位大夫孔寧、儀行父在家私通，這起緋聞鬧到陳國百姓在夏家附近蓋高台「欣賞」，還作詩諷刺。

宣公十年，君臣三人又在夏姬家中作樂時，靈公對行父說「夏徵舒長挺很像你。」兩人也說夏徵舒長得像靈公，這讓夏徵舒火大，趁靈公要離開時將他射殺於馬廄門，自立為陳侯，孔寧和儀行父逃到楚國，然而隔年冬天，夏徵舒就被楚莊王以叛君之罪討伐，最後被處以車裂極刑。

夏姬被擄到楚國，楚莊王被其容貌吸引，想納入後宮，但被大夫屈巫勸退，但是令尹子反也想娶夏姬，也被屈巫強力反對，最後楚莊王將夏姬嫁給了鰥夫連尹襄老續弦。

然而不久之後，連尹襄老在公元前597年的晉楚邲之戰中陣亡，此時楚國的屈巫對即將再次守寡的夏姬說道，「回來吧，我會幫妳找老公（歸，吾聘汝）。」夏姬於是按照屈巫的安排，以迎喪之名回到老家鄭國，屈巫下聘諸鄭，鄭伯許之。楚莊王死後，楚共王即位，在政爭中失利的屈巫藉出使齊國的機會逃亡到晉國，順道去鄭國接走了夏姬。

夏姬與巫臣結婚後，生下一個女兒姿色美豔，晉國大夫叔向與夏姬之女題婚，被其母所反對，後來晉平公強迫叔向娶她為妻，後生下楊食我（羊舌氏），之後羊舌氏和祁氏被滅族，晉國其他的大夫瓜分兩家的土地，種下之後三家分晉的遠因。