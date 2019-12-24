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史上最癡情！他為了追求嫂嫂率全國大軍出征最後連命也丟了

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▲息媯。（圖／翻攝自維基百科）

▲息媯。（圖／翻攝自維基百科）

記者馬叔安／綜合報導

癡情之人自古有之，然而在春秋時代卻有這麼一位仁兄，為了追求自己的嫂嫂，不惜編排大型歌舞秀，還率舉國大軍出征以展現其「英雄氣概」，最後乾脆直接搬進了嫂嫂家裡住，最後被自己的姪子所殺，他就是楚國令尹子元，而他的嫂嫂就是史上出名的大美人：息媯（音歸）。

在開始說這場愛的鬧劇之前，得先介紹一下這位美麗的嫂嫂。

息媯是春秋時代陳國人，公元前684年嫁到息國，經過蔡國時，蔡哀侯強佔息媯，火大的息侯決定幫老婆出氣，但是息國國力弱小，息侯於是和強大的楚國國君楚文王協議，「你先假裝派兵攻打我，與息國鄰近的蔡國為了自保一定會出兵干預，這樣你就有理由滅了蔡國了。」

楚國於是興兵伐蔡，但戰敗被擄的蔡哀侯倒也不是吃素的，他向楚文王盛讚息國夫人的美貌，楚文王動心，隨即滅了蔡國，將息夫人帶回楚國，息媯一度3年不和楚文王說話，直到楚文王再次出兵滅了蔡國，息媯為楚文王生下兩個兒子，直到楚文王逝世。

這時，我們的男主角子元上線了。

在歷史的紀錄中，大致能推測這位子元先生是個長鬚個高的帥哥，他是楚文王之弟，時任楚國最高行政長官令尹，哥哥死後由他暫時接管當時的王權真空，並開始大膽地向自己的嫂嫂發起追求。

求愛第一招：情歌大秀助攻

子元先以建造外國賓館的名義，在息夫人家旁建了一座宮殿，自己住了進去，又在她住處附近編排演出「萬」舞，其形式類似一種大型歌舞秀，結果息夫人聽到後只是冷冷地回了一句，「先王跳這種舞，是用來進行戰鬥演習，如今您卻在我這個未亡人旁邊表演，這難道不是件奇怪的事情嗎？」

子元求愛大作戰第一回合，失敗。

求愛第二招：大軍出征秀肌肉

息夫人雖然拒絕了子元，但她的反應讓子元意識到，自古英雄配美人，想要求得美人芳心，就得展現自己的英雄氣概，於是那一年秋天，子元率領600乘的舉國精銳，殺聲震天地去攻打弱小的鄰國：鄭。

面對楚國的壓境，鄭國一方面使出空城計拖緩楚國的進攻，一方面向齊國求助，中計的子元發覺齊君趕到，頓時發覺自己其實沒有戰勝的把握，於是他單方面宣佈戰勝，一路敲鑼打鼓地回去向嫂嫂炫耀。

這次他得到的回應更冷淡，息夫人表示，「你既然戰勝了，就該告慰先王祖宗與百姓，和我這個未亡人講幹嘛？」

子元求愛大作戰第二回合，失敗。

求愛第三招：霸王硬上弓

連續敗北兩次的子元終於使出了自己的殺手鐧：破罐子破摔。

有一回息夫人身感小恙，子元以探視之名，直接住進了嫂嫂的家裡，還命家兵把屋子圍得水泄不通，連有將領想強闖進諫，都被子元下領捆了起來，此時息夫人的兒子：即位6年的楚成王隱忍多時，終於採取行動，默許被捆的將領之子進入息夫人住處，手刃了自己的叔叔，終於結束了這場愛的鬧劇。

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